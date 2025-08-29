Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Besimaudydama ežere Daina Bilevičiūtė pajuto, kad po ja kažkas yra: supratusi, kas tai, apstulbo

2025-08-29 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 10:25

Dainininkė ir vokalo mokytoja Daina Bilevičiūtė neseniai lankėsi Makedonijoje, Ochrido mieste, kur vyko tarptautinis jaunųjų vokalistų konkursas. Į šią kelionę ji išsiruošė ne atsitiktinai – pavasarį dalyvaudama kitame konkurse ji susipažino su makedoniečiu, kuris pakvietė prisijungti prie konkurso komisijos. Nors kelionė nebuvo lengva dėl tiesioginio skrydžio nebuvimo, patirti įspūdžiai viską atpirko.

Dainos Bilevičiūtės atostogos Makedonijoje (nuotr. asm. archyvo)
32

Dainininkė ir vokalo mokytoja Daina Bilevičiūtė neseniai lankėsi Makedonijoje, Ochrido mieste, kur vyko tarptautinis jaunųjų vokalistų konkursas. Į šią kelionę ji išsiruošė ne atsitiktinai – pavasarį dalyvaudama kitame konkurse ji susipažino su makedoniečiu, kuris pakvietė prisijungti prie konkurso komisijos. Nors kelionė nebuvo lengva dėl tiesioginio skrydžio nebuvimo, patirti įspūdžiai viską atpirko.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt moteris pasakojo, kad tai buvo pirmas apsilankymas šioje šalyje, ir ji liko sužavėta tiek gamta, tiek kultūriniu paveldu.

REKLAMA
REKLAMA

Dainos Bilevičiūtės atostogos Makedonijoje
(32 nuotr.)
(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dainos Bilevičiūtės atostogos Makedonijoje

Kelionė Makedonijoje ir kainos

Makedonija pasitiko žaliais kalnais, senoviniais statiniais ir nuostabia augmenija. Didelį įspūdį paliko Ochrido ežeras – vienas seniausių pasaulyje, saugomas UNESCO.

REKLAMA

„Sėdi kavinėje, o šalia auga kiviai, vynuogės, arbūzai – viskas alsuoja gyvybe“, – dalijasi Daina.

Gyvenimas ant ežero kranto paliko neišdildomą įspūdį. Ežero dydis primena jūrą, o rytiniai pasiplaukiojimai tapo kasdieniu ritualu.

„Didelį įspūdį paliko tai, kad gyvenome ant ežero kranto – pakrantė labai ilga. Pats ežeras yra apie 33 km ilgio ir 14 km pločio – primena jūrą. Įrengta daug įėjimų į vandenį, bet dauguma jų – akmenuoti, negilu, todėl man buvo kiek sudėtinga paeiti ir pradėti plaukti. Galvojau nusipirkti pripučiamą ratą, bet dauguma jų – vaikiški. Galiausiai radau vietą prie molo, kur visi šokinėjo – ten pakrantė buvo su smėliu. Labai apsidžiaugiau, nes pagaliau galėjau ramiai plaukioti, o tai mėgstu daryti anksti ryte“, – kalbėjo pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA

Nors kartą plaukiodama ji išsigando – šalia jos praplaukė vandens gyvatė – tai nesutrukdė mėgautis vandens malonumais.

„Vieną rytą, maudydamasi, pajutau, kaip kažkas praplaukė pro mane – pagalvojau, kad tai buvo gyvatė. Netoliese žvejojo žvejai, pasakiau jiems angliškai apie situaciją, bet jie tik palinksėjo galvomis ir nekreipė dėmesio. Organizatoriai vėliau paaiškino, kad tai greičiausiai buvo vandens gyvatės – jos nepavojingos. Visgi tai kiek sugadino nuotaiką ir išmušė iš vėžių. Kai maudosi daugiau žmonių, jų nesimato“, – pasakojo ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kelionė buvo puikiai suplanuota. Maistas nustebino kokybe ir skoniu – nuo šviežios žuvies ir jautienos iki turkiško stiliaus desertų bei šaltų daržovių troškinių. Kainos – maloniai nustebino: „Kainos – įvairios, bet tikrai priimtinos. Pavyzdžiui, vienuolyne pietavome – už didelę lėkštę su jautienos ir vištienos gabaliukais, daržovėmis ir garnyru sumokėjau tik 7 eurus. Porcija buvo tokia, kad vienas žmogus sunkiai įveiktų. Espresso kava kainuoja apie 1,60 Eur. Kolegos ragavo vietinio vyno – sakė, kad labai geras ir nebrangus.

REKLAMA

Skrydis – brangus, kainavo apie 400 eurų. Viešbutis – 50 eurų už naktį. Įsivaizduoju, kad savaitė gerame viešbutyje galėtų kainuoti apie 450 eurų.“

Moteriai didelį įspūdį paliko ir jų vietinis patiekalas iš daržovių, nors iš išvaizdos jis neatrodė tobulai: „Visa kelionė buvo labai gerai suplanuota. Maistas – fantastiškas, šviežias. Ten, kur gyvenome, maitinimas buvo tikrai puikus: žuvis, veršiena, jautiena, daugybė vaisių, desertai – saldūs, turkiško stiliaus. Jie taip pat gamina daržovių troškinį, kurį valgo šaltą – primena šamarleką, bet labai skanu.“

REKLAMA

Nori sugrįžti vėl

Nepasant to, kad iš kelionės Daina grįžo neseniai, tačiau čia ir vėl norėtų apsilankyti: „Makedonija išsiskiria tuo, kad ten gaminami vietiniai perlai – jie tarsi šalies simbolis. Jų blizgesys – tarsi nakties mėnulis. Labai įdomu. Norėčiau dar kartą sugrįžti. Ši kelionė buvo susijusi su konkursu – mūsų dalyviai užėmė 2–3 vietas, tad likome patenkinti pasirodymu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viskas buvo suorganizuota tarsi „Eurovizijoje“. Kartais labai verta užsiimti menu – ne tik pamatai šalį, bet ir dalyvauji, susipažįsti su naujais žmonėmis. Tikrai rekomenduoju apsilankyti Makedonijoje ir pamatyti tai, ką saugo UNESCO. Yra į ką pažiūrėti – retų, įdomių dalykų. Ir jų kalba labai įdomi.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų