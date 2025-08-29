Besimaudydama ežere Daina Bilevičiūtė pajuto, kad po ja kažkas yra: supratusi, kas tai, apstulbo

Naujienų portalui tv3.lt moteris pasakojo, kad tai buvo pirmas apsilankymas šioje šalyje, ir ji liko sužavėta tiek gamta, tiek kultūriniu paveldu.
Kelionė Makedonijoje ir kainos
Makedonija pasitiko žaliais kalnais, senoviniais statiniais ir nuostabia augmenija. Didelį įspūdį paliko Ochrido ežeras – vienas seniausių pasaulyje, saugomas UNESCO.
„Sėdi kavinėje, o šalia auga kiviai, vynuogės, arbūzai – viskas alsuoja gyvybe“, – dalijasi Daina.
Gyvenimas ant ežero kranto paliko neišdildomą įspūdį. Ežero dydis primena jūrą, o rytiniai pasiplaukiojimai tapo kasdieniu ritualu.
„Didelį įspūdį paliko tai, kad gyvenome ant ežero kranto – pakrantė labai ilga. Pats ežeras yra apie 33 km ilgio ir 14 km pločio – primena jūrą. Įrengta daug įėjimų į vandenį, bet dauguma jų – akmenuoti, negilu, todėl man buvo kiek sudėtinga paeiti ir pradėti plaukti. Galvojau nusipirkti pripučiamą ratą, bet dauguma jų – vaikiški. Galiausiai radau vietą prie molo, kur visi šokinėjo – ten pakrantė buvo su smėliu. Labai apsidžiaugiau, nes pagaliau galėjau ramiai plaukioti, o tai mėgstu daryti anksti ryte“, – kalbėjo pašnekovė.
Nors kartą plaukiodama ji išsigando – šalia jos praplaukė vandens gyvatė – tai nesutrukdė mėgautis vandens malonumais.
„Vieną rytą, maudydamasi, pajutau, kaip kažkas praplaukė pro mane – pagalvojau, kad tai buvo gyvatė. Netoliese žvejojo žvejai, pasakiau jiems angliškai apie situaciją, bet jie tik palinksėjo galvomis ir nekreipė dėmesio. Organizatoriai vėliau paaiškino, kad tai greičiausiai buvo vandens gyvatės – jos nepavojingos. Visgi tai kiek sugadino nuotaiką ir išmušė iš vėžių. Kai maudosi daugiau žmonių, jų nesimato“, – pasakojo ji.
Kelionė buvo puikiai suplanuota. Maistas nustebino kokybe ir skoniu – nuo šviežios žuvies ir jautienos iki turkiško stiliaus desertų bei šaltų daržovių troškinių. Kainos – maloniai nustebino: „Kainos – įvairios, bet tikrai priimtinos. Pavyzdžiui, vienuolyne pietavome – už didelę lėkštę su jautienos ir vištienos gabaliukais, daržovėmis ir garnyru sumokėjau tik 7 eurus. Porcija buvo tokia, kad vienas žmogus sunkiai įveiktų. Espresso kava kainuoja apie 1,60 Eur. Kolegos ragavo vietinio vyno – sakė, kad labai geras ir nebrangus.
Skrydis – brangus, kainavo apie 400 eurų. Viešbutis – 50 eurų už naktį. Įsivaizduoju, kad savaitė gerame viešbutyje galėtų kainuoti apie 450 eurų.“
Moteriai didelį įspūdį paliko ir jų vietinis patiekalas iš daržovių, nors iš išvaizdos jis neatrodė tobulai: „Visa kelionė buvo labai gerai suplanuota. Maistas – fantastiškas, šviežias. Ten, kur gyvenome, maitinimas buvo tikrai puikus: žuvis, veršiena, jautiena, daugybė vaisių, desertai – saldūs, turkiško stiliaus. Jie taip pat gamina daržovių troškinį, kurį valgo šaltą – primena šamarleką, bet labai skanu.“
Nori sugrįžti vėl
Nepasant to, kad iš kelionės Daina grįžo neseniai, tačiau čia ir vėl norėtų apsilankyti: „Makedonija išsiskiria tuo, kad ten gaminami vietiniai perlai – jie tarsi šalies simbolis. Jų blizgesys – tarsi nakties mėnulis. Labai įdomu. Norėčiau dar kartą sugrįžti. Ši kelionė buvo susijusi su konkursu – mūsų dalyviai užėmė 2–3 vietas, tad likome patenkinti pasirodymu.
Viskas buvo suorganizuota tarsi „Eurovizijoje“. Kartais labai verta užsiimti menu – ne tik pamatai šalį, bet ir dalyvauji, susipažįsti su naujais žmonėmis. Tikrai rekomenduoju apsilankyti Makedonijoje ir pamatyti tai, ką saugo UNESCO. Yra į ką pažiūrėti – retų, įdomių dalykų. Ir jų kalba labai įdomi.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!