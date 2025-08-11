Daina Bilevičiūtė apsilankė neseniai į avariją patekusio Maksimo Galkino šou: štai kaip viskas buvo

Naujienų portalui tv3.lt Daina Bilevičiūtė atvirai prakalbo apie pasirodymą ir atskleidė, kiek kainavo bilietas.
Apsilankė Maksimo Galkino pasirodyme
Neseniai dviračiu važiavęs komikas Maksimas Galkinas pateko į avariją Jūrmaloje, per kurią susižalojo ranką. Teigiama, kad automobilio vairuotoja nepraleido dviratininko. Incidentas įvyko praėjusią savaite, ramioje gatvėje. Netrukus po įvykio, vyras surengė šou, kuriame apsilankė ir Daina Bilevičiūtė.
„Pirmą kartą buvau jo šou. Labai patiko, labai įspūdingai. Jis yra įspūdingai talentinga asmenybė. Visomis prasmėmis. Maksimas sugeba valdyti dvi valandas publiką. Jis yra patyręs traumą, susižeidė avarijos metu. Iš to irgi padarė šou su tokiu subtiliu humoru. Pripasakojo, prijuokino.
Visi žinome, kokios kartais būna medicininės situacijos žmonėms. Jo balso talentas – kažkas nerealaus. Kartais net atrodo, ar taip įmanoma staigiai pakeisti ir vystyti su humoru temas. Jis valdo labai daug kalbų. Aišku, daug buvo latviškų pasakymų. Kai ką supratome, bet šou metu kalbėjo ir angliškai, ir rusiškai. Labai šiltai viskas praėjo“, – pasakojo ji.
Pasak Dainos, viskas praėjo sklandžiai ir smagiai: „Publika labai šiltai jį priėmė. Tai – neeilinė asmenybė, talentas. Reikia pabūti jo koncerte gyvai, norint suprasti, kaip jis tai valdo mintį, balsą. Jis gali dainuoti klasiką, operą, popsą, pamėgdžioti. Unikalus žmogus, daug meilės scenoje. Lietė visas gyvenimiškas temas: meilės, medicininės, sekso, politikos. Viskas labai stilingai, be jokio banalumo. Likome sužavėtos.“
Moteris stebėjosi, kaip M. Galkinas moka profesionaliai valdyti publiką: „Valdo publiką be pertraukos, tai mane pritrenkė. Man jo humoras pasirodė labai stilingas, nelėkštas, skanus, jeigu galima taip pasakyti. To kartais pasigendame Lietuvoje. Buvo labai super. Net nesitikėjau. Valdo balsą puikiai... Vienas žmogus – visas orkestras.“
Šou metu Maksimas nepraleido progos pasisakyti ir apie savo žmoną Alą Pugačiovą, kurią jis juokais vadina pensininke.
„Esu buvusi Sporto rūmuose, Alos Pugačiovos koncerte. Tai Ala savo laiku padarė revoliucija šou scenoje. Buvo neįprasta, kad ji atėjo į sceną ir kalbėjo su žmonėmis apie meilę, jausmus. Tai buvo labai įspūdinga, nes ji dainuodavo ir kalbėdavo su publika. Maksimas tai pasirodymo metu paminėjo. Jis labai gražiai šnekėjo apie savo pensininkę žmoną, pajuokaudavo“, – kalbėjo Daina.
Pasiteiravus, kiek kainavo jai bilietas į M. Galkino koncertą, Daina atskleidė, kad jį pirko prieš pusę metų: „Bilietų kainos svyravo nuo 30 iki 100 eur. Mes pirkome prieš pusmetį už 32 eur.“
