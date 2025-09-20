Nedidelio Lietuvos kaimo gyventojai stebina antram gyvenimui prikeltais baldais: „Bandai pagauti Čiurlionio dvasią“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Rudens rytas nedideliame Tiltagalių kaime Panevėžio rajone – iš nešiojamo grotuvo sklinda kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika, o kaimo moterys lengvais teptuko potėpiais ant senutėlių baldų perkelia tautos genijaus kūrybos palikimo fragmentus.
„Klausiau muziką ir tuo pačiu jaučiau, kaip paukščiai pritaria, ir tada labai gera atmosfera gaunasi“, – sako plenero dalyvė Odeta.
Tad gerai nusiteikusi pradinių klasių ir dailės mokytoja Odeta teptuku dailindama piešinį vis žvilgteli į pasirinkto kūrinio reprodukciją.
„Atrodo, bandai atrasti tas spalvas, ten geltoniau, ten žaliau, o ten išvis kažkas kitokio. Tai ir darai tada savaip, pabandai pagauti M. K. Čiurlionio dvasią“, – pasakoja Odeta.
Senutėliai baldai po kruopščių moterų prisilietimo virsta meno kūriniais. Pavyzdžiui, ant vienos sutrūnijusios taburetės dar ne taip seniai stovėjo kibiras vandens. O psichologiją studijuojanti, nieko bendro su daile neturinti studentė ant jos nutapė Čiurlionio „Pilies pasaką“.
Susirinkusios gyventojos meno kūriniais pavertė ir seną stalą bei stalčiaus spintelę.
Bendras tikslas suvienija įvairių profesijų atstovus
Sandra – valytoja. Dar retsykiais prisideda puošiant kultūros namus. Ir štai lengva ranka ji dailina senutėlę spintelę remdamasi Čiurlionio kūriniais. Prie jos prisijungė ir valytoja dirbanti Jurgita.
„Nežinau, ar sekasi, bet tiesiog paišai, leidi gerai laiką, juokauji, atsipalaiduoji“, – kodėl atėjo čia pasakoja Jurgita.
O mintis prikelti senus baldus naujam gyvenimui kilo kultūros namų vadovei Renatai Kopūstienei. Iš pradžių beverčiu buvusio pašto skyriaus palikimu tiesiog norėjo atsikratyti. Tačiau pasvarsčiusi, kad senų baldų išvežimas į sąvartyną kainuos, sumanė suburti kaimo žmones į tapybos ant baldų plenerą. Temą padiktavo šiemet minimos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osios gimimo metinės. Tad teptukus čiupo įvairiausių profesijų kaimo žmonės.
„Tokie gabūs yra, tokie talentingi, tokią Dievo dovaną turi, kad reikia rodyti, ugdyti, skatinti ir eiti tuo savo keliu“, – tikina R. Kopūstienė.
Tačiau atrastieji talentai išlieka kuklūs, esą svarbiausia – bendras tikslas. Tad virsmo į meno kūrinius dar laukia ir seni stalai, spinta. Jie ateityje taip pat papuoš kaimo kultūros namų erdves.
