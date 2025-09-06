Išvydę, ką vilnietė padarė iš seno kemperio, netenka žado: sutaupė krūvą pinigų

Viskas prasidėjo visiškai atsitiktinai – svajonių namelis ant ratų, kurio ieškojo visoje Lietuvoje, netikėtai pasirodė esantis vos už keliolikos kilometrų nuo jos gimtinės.
Vainora jį įsigijo už 1700 eurų ir ėmėsi kruopštaus, ilgo, bet įkvepiančio darbo: nuo lipdukų šalinimo, baldų ardymo iki naujų spalvų ir stilingų detalių.
Šiandien senasis kemperis tapo jaukia, stacionaria poilsio oaze dviem žmonėms – tikru vasaros svajonių kampeliu po medžiais.
Atskleidė, kaip kilo idėja atnaujinti kemperį
Anot Vainoros, kadangi ji užsiima baldų restauravimu, visada traukė projektai, kurių metu galima atnaujinti kambarį ar pakeisti viso būsto interjerą.
„YouTube“ ir kitose platformose ji dažnai žiūrėdavo, kaip žmonės atnaujina kemperius, ir svarstydavo, kad namelio pastatyti dar nesugebėtų, tačiau toks projektas būtų kaip tik.
„Per „Airbnb“ irgi naršydavau po įvairias keistas, įdomias vietas ir kažkaip viskas susidėjo – pamačiau, kaip Amerikoje žmonės atnaujina kemperius ir išnuomoja juos per „Airbnb“. Pagalvojau: būtų smagu tokį pasidaryti. Tai taip ir gimė ši idėja“, – prisimena ji.
Kemperio ji ieškojo visoje Lietuvoje ir buvo pasiruošusi važiuoti net kelis šimtus kilometrų, tačiau netikėtai, grįžus į gimtinę, pasitaikė skelbimas apie vos už 10 km esantį kemperį.
„Nuvažiavau pažiūrėti, nes man patiko jo forma. Jau turėjau viziją, o vidaus išplanavimas buvo būtent toks, kokio norėjau. Taip viena nuvažiavau, nieko nepasitarusi apžiūrėjau. Patiko, pradėjau derėtis. Galvojau – jei nuleis kainą, pirksiu. Sutiko, tai ir nusipirkau. Mokėjau 1700 eurų“, – pasakoja ji.
Pasak Vainoros, vien minkštų baldų atnaujinimas ir užuolaidų siuvimas kainavo 500 eurų. Dieninių užuolaidų ji dar iki šiol neturi – jas planuoja įsigyti ateityje. Taip pat teko pirkti įvairius kabliukus, karnizus ir linoleumą.
„Linoleumą pirkau du kartus, nes pirmasis atspalvis man visiškai nepatiko. Iš viso, manau, jau investavau apie 1000 eurų“, – sako pašnekovė.
Iš svajonės – į jaukią poilsio oazę: kaip vyko kemperio atnaujinimo procesas
Paklausta, kaip vyko kemperio atnaujinimas, Vainora pasakoja, kad viską darė beveik viena. Pirmą kartą teko purkšti dažus – prieš tai ji pasikonsultavo su dažų gamintojais, kad išsiaiškintų, kas tinka kemperio paviršiams.
„Daug žmonių dabar man komentuoja, kad pasirinkau blogą spalvą, nes esą viduje bus labai karšta. Tačiau aš sąmoningai dažiau jį dviem spalvomis, kad neprikaitintų. Be to, jis stovi stacionariai, po medžiais, tad šią vasarą tikrai neperkaista“, – šypsosi pašnekovė.
Iš pradžių ji planavo viską padaryti vos per savaitę. Darbus pradėjo praėjusią vasarą, tačiau dėl darbo kemperiui galėjo skirti tik vieną savaitgalio dieną, todėl procesas gerokai užsitęsė.
„Nesitikėjau, kad paruošiamieji darbai užtruks tiek ilgai. Reikėjo kruopščiai išvalyti, nušveisti, pašalinti lipdukus nuo išorės. Nors tai nėra sunku, bet labai imlu laikui.
Taip pat viduje buvo daug smulkių detalių – kiekvienos durelės turi po tris ar keturias dalis, kurias reikia nuimti prieš dažant, o paskui viską grąžinti į vietą“, – pasakoja ji.
Ne visos dalys grįžo į pradinę vietą. Anksčiau kemperis buvo penkiavietis, tačiau Vainora nusprendė atsisakyti papildomos miegamos vietos ir sukurti patogų erdvės išplanavimą dviem žmonėms.
„Vienoje pusėje įrengiau stacionarią lovą su dideliu čiužiniu, o kitoje – dvi sėdimas vietas“, – sako ji.
Netikėti iššūkiai: nuo sienų spalvos iki grindų dangos klaidų
Vainora prisimena, kad kemperio atnaujinimo metu netrūko išbandymų ir netikėtų klaidų. Vienas jų – sienų spalva.
Iš pradžių ji jas nudažė tamsiai, nes patiko pasirinktas atspalvis, tačiau pradėjusi dėlioti ir derinti jau atnaujintas baldų dalis suprato, kad tamsios sienos pernelyg užgožia interjerą.
„Gerai, kad po pirmo sluoksnio nusprendžiau jas pašviesinti ir perdažiau šviesiai“, – sako Vainora.
Grindų danga taip pat kėlė galvos skausmą. Moteris paliko seną kiliminę dangą kaip šabloną ir pagal ją išsikirpo naują linoleumą, net paliko didesnius kraštus, kad visur gražiai priglustų. Tačiau paklojus dangą paaiškėjo, kad jos vis tiek nepakanka – linoleumas ne visur siekia kraštus.
„Teko pirkti dar vieną linoleumo ritinį, viską iš naujo išbraižyti ir pakloti taip, kad jis tolygiai ir tvarkingai priglustų. Tiesiog viskas labai ilgai užtrunka – reikia ir tikslumo, ir daug kantrybės“, – pasakoja ji.
Patarimai norintiems imtis kemperio atnaujinimo
Vainora sako, kad pagrindinis jos patarimas kiekvienam, svajojančiam apie kemperio atnaujinimą, – nebijoti pradėti.
„Tikrai verta imtis ir daryti, bet reikia nusiteikti, kad darbų bus daug ir kartais ne viskas grįš į savo vietą.
Pavyzdžiui, aš iki šiol dar nežinau kai kurių sprendimų, kaip ką įgyvendinti, kad viskas veiktų idealiai. Bet manau, kad visada yra verta“, – šypsosi ji.
Pasak jos, svarbiausia prieš įsigyjant kemperį įsitikinti, kad jo konstrukcija nėra supuvusi ir nėra pelėsio ar drėgmės.
„Tai – viena didžiausių kemperių bėdų. Prieš pirkdami gerai viską apžiūrėkite, nes tada jau kiek įdėsite darbo, tiek įdėsite. Jei pats kemperis bus prastos būklės ar pažeistas, gali būti, kad visos pastangos nueis veltui, o atnaujinimas nebus ilgalaikis“, – pabrėžia Vainora.
Šiandien jos atnaujintas kemperis – ne tik įgyvendinta asmeninė svajonė, bet ir įrodymas, kad su kantrybe, kūrybiškumu ir užsispyrimu galima paversti net ir seną, pavargusį namelį ant ratų jaukia poilsio oaze.
Po medžių šakomis įsikūręs Vainoros kemperis laukia naujų istorijų, o pati jo šeimininkė įsitikinusi – kiekvienas toks projektas atneša ne tik rezultatą, bet ir neįkainojamą patirtį, kuri lieka visam gyvenimui.
