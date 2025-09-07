Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Apsilankė Juozo Tumo Vaižganto ir Sofijos Čiurlionienės namuose: „O kaip šviesu, jėtau!“

2025-09-07 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 10:45

TV6 laidoje „Turisto Lituano“ laukia dar vienas įsimintinas Edgaro Kožuchovskio ir Lauros Ignatovičiūtės nuotykis. Vedėjai atkeliavo į mažytį, vos 526 gyventojus turintį miestelį – Kulius Plungės rajone. Čia jie ne tik atrado ypatingą kultūros paveldą, bet ir pasinėrė į istorijas, susijusias su vienais žymiausių Lietuvos veikėjų – Juozu Tumu Vaižgantu, Sofija Kimantaite-Čiurlioniene ir pačiu Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykusius į Kulių kultūros centro muziejų vedėjus pasitiko muziejininkė Inga Blėdienė. Ji iškart nustebino savo pasakojimais – būtent čia, senojoje klebonijoje, gyveno J. T. Vaižgantas, o vos už kelių žingsnių – S. Kimantaitės-Čiurlionienės kambarėlis.

Laidos vedėjas E. Kožuchovskis, įėjęs į kambarį, negalėjo nuslėpti nuostabos:

„O kaip šviesu, jėtau!“

„Šiame kambarėlyje Sofija atsirado labai liūdnomis aplinkybėmis – atvažiavo su mama aplankyti dėdės, šviežiai paskirto klebono Kuliuose, bet ją ištiko liga, kuri komplikavosi į plaučių uždegimą. Čia ją apgyvendina, bando išgelbėti, išgydyti visais būdais, kadangi prieš pusę metų jau buvo šeima netekusi dukros Jadvydos, Sofijos sesers, tad visi labai išgyveno.

Laimė, ačiū Dievui ir visiems tuo metu jai padėjusiems, Sofija išgyvena ir lieka gyventi čia“, – pasakojo muziejininkė.

Čia vedėjai sužinojo, kad Sofijos tėvas buvo kruopštus meistras, drožęs ypatingas lazdas iš kadagių šakų. Vieną tokią dovanų gavo ir pats M. K. Čiurlionis, o dar vienas jo kūrinys – molbertas, ant kurio tapė pats genialusis menininkas.

Daugiau susipažinkite su S. Kimantaitės-Čiurlionienės ir J. T. Vaižganto gyvenimo detalėmis aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV6 laidą „Turisto Lituano“.

