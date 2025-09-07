Apsilankė Juozo Tumo Vaižganto ir Sofijos Čiurlionienės namuose: „O kaip šviesu, jėtau!“

Atvykusius į Kulių kultūros centro muziejų vedėjus pasitiko muziejininkė Inga Blėdienė. Ji iškart nustebino savo pasakojimais – būtent čia, senojoje klebonijoje, gyveno J. T. Vaižgantas, o vos už kelių žingsnių – S. Kimantaitės-Čiurlionienės kambarėlis.
Laidos vedėjas E. Kožuchovskis, įėjęs į kambarį, negalėjo nuslėpti nuostabos:
„O kaip šviesu, jėtau!“
„Šiame kambarėlyje Sofija atsirado labai liūdnomis aplinkybėmis – atvažiavo su mama aplankyti dėdės, šviežiai paskirto klebono Kuliuose, bet ją ištiko liga, kuri komplikavosi į plaučių uždegimą. Čia ją apgyvendina, bando išgelbėti, išgydyti visais būdais, kadangi prieš pusę metų jau buvo šeima netekusi dukros Jadvydos, Sofijos sesers, tad visi labai išgyveno.
Laimė, ačiū Dievui ir visiems tuo metu jai padėjusiems, Sofija išgyvena ir lieka gyventi čia“, – pasakojo muziejininkė.
Čia vedėjai sužinojo, kad Sofijos tėvas buvo kruopštus meistras, drožęs ypatingas lazdas iš kadagių šakų. Vieną tokią dovanų gavo ir pats M. K. Čiurlionis, o dar vienas jo kūrinys – molbertas, ant kurio tapė pats genialusis menininkas.
Daugiau susipažinkite su S. Kimantaitės-Čiurlionienės ir J. T. Vaižganto gyvenimo detalėmis aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV6 laidą „Turisto Lituano“.
