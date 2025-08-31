Šiame Lietuvos kampelyje pasijusite tarsi tolimuose kraštuose: vietinių vadinama jūra prilygsta garsiajam Italijos ežerui

Vos išvydę vandens platybes, vedėjai negalės nuslėpti emocijų.
„Kokioje nuostabioje vietoje čia esame!“ – džiaugsis E. Kožuchovskis.
„Tokioje nuostabioje, kad net negaliu nustoti šypsotis ir juoktis, ir smagintis“, – pridūrė L. Ignatovičiūtė.
Iš tiesų, Bubių tvenkinys išsiskiria ne tik savo dydžiu – jis buvo suformuotas sujungus du ežerus, o jo bangos, anot vedėjų, juda lyg tikroje jūroje.
Dar vienas netikėtas faktas – būtent čia yra originalioji Dubysos upės ištaka. E. Kožuchovskis su entuziazmu lygins tvenkinį ir su garsiuoju Italijos Komo ežeru:
„Jeigu žemėlapyje pasižiūrėsi į visą ežerą, jis labai panašus į esantį Italijoje – Lake Como (liet. Komo ežerą).“
„Eik tu sau, geras!“ – negalės patikėti Laura.
Švariai sutvarkyta aplinka, tvarkingi takai ir viliojančios vandens bangos sukūrė įspūdį, kad laidos vedėjai ne Lietuvoje, o kažkur tolimuose kraštuose.
„Surfinam!“ – juoksis Laura, nes tvenkinio vandenys juda lyg jūroje.
Laidą „Turisto Lituano“ žiūrėkite sekmadienį 20 val. per TV6 televiziją arba aukščiau esančioje tiesioginėje transliacijoje.
Straipsnis parengtas pagal TV6 televizijos laidą „Turisto Lituano“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!