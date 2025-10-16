Neseniai apie mylimąjį prakalbusi Daina Bilevičiūtė dalijasi žinia: „Tikrai džiaugiuosi“

Naujienų portalui tv3.lt Daina Bilevičiūtė atvirai prakalbo apie dainų konkursus, sudėtingą savo profesiją ir atskleidė, ar į juos kartu vyksta ir mylimasis.
Dalyvavo talentų konkurse
Visai neseniai įvyko konkursas „Palangos talentų lyga“, kuriame nepriekaištingai pasirodė ir Dainos Bilevičiūtės mokinės.
„Labai smagiai, šauniai praėjo Vyko prabangioje salėje. Labai smagu, kad organizatoriai suteikia jaunimui tokias galimybes“, – pradėdama pokalbį sakė moteris.
Tiesa, tokio masto renginyje neapsieita ir be netikėtumų: „Mano merginos neišsigando, bet viena mergytė, kuri pamatė renginio salę ir pradėjo verkti, išsigando. Tie vaikučiai tokie mažyčiai, o salė įspūdingai didelė. Bet nieko, susivaldė mergytė. Tikrai labai fainai praėjo. Noriu pasidžiaugti, kad mažos mergytės, 5-6 metukų, dainavo labai švariai, labai gražiai. Aš ten visiems vaikams pirmas vietas duočiau. Mažas vaikas gali pamiršti žodžius, o čia viskas praėjo švariai.“
Vokalo mokytojos Dainos mokinės šiame konkurse pasirodė nepriekaištingai. Duetas iš Londono – Isabella ir Kornelija – užėmė pirmą vietą.
„Per mūsų repeticijas būna visko – kartais net ir pasimuša viena su kita. Jeigu viena kažko neduoda, nutinka įvairiausių situacijų. Jos gali susipykti dėl smulkmenų... Vis dėlto scenoje nesusimušė, juk reikėjo būti duetu. Tikrai neblogai sudainavo, šaunuolės!
Kitos mergaitės laimėjo keturias pirmąsias vietas, dvi – antrąsias, o viena – trečiąją. Tikrai gerai pasirodė. Buvo geras oras, o šis mėnuo – intensyvus konkursų atžvilgiu. Laukia dar intensyvesnis ir atsakingas laikas“, – pasakojo ji.
Įdomu tai, kad mergytei pirmą vietą gauti nesutrukdė ir netikėtumas: „Isabella, kuri dainavo konkurse tai darė be keturių priekinių dantų. Įsivaizduojat? Ji net nešveplavo. Čia paminklą reikia vaikui pastatyti, nes be priekinių dantukų net žodį sudėtinga ištarti.“
Tęsdama pokalbį apie konkursą, D. Bilevičiūtė neslėpė, kad tokie renginiai yra puiki galimybė vaikams save parodyti ir tobulėti: „Tikrai džiaugiuosi, kad vaikams yra galimybė save realizuoti. Daugelis jų dar mokosi, todėl ypač malonu, kai pavyksta pasiekti tai, kam ruošiasi. Žinoma, būna įvairių situacijų – viena mokinė padarė mažų klaidų, bet smagu, kai vaikas pats pripažįsta ir supranta, kur suklydo. Šis mokymosi procesas reikalauja daug laiko ir nervų.“
Pasak jos, vokalo mokytojos darbas nėra lengvas, neretai susiduriame ir su iššūkiais.
„Labai dažnai susiduriu su vaikų balso aparato problemomis. Nors nesu medikė, turiu gerą nuovoką ir sugebu nukreipti tinkama linkme, kad šios problemos būtų sprendžiamos. Tai liečia ne tik vaiko balsą muzikuojant, bet ir jo bendrą sveikatą, asmenybę bei tolimesnį sveikatingumo planą. Dažnai vaikai švepluoja, jiems netaisyklingai veikia žandikaulis ir pan. Tam turiu aukščiausios klasės gydytoją, kuri mums padeda spręsti fiziologines problemas. Darbas turi daug atsakomybės. Reikia palaikyti medicininę pusę, kontaktuoti su tėvais, kuriems reikia atverti akis apie vaikų problemas, tada bendromis jėgomis puolame jas spręsti“, – kalbėjo pašnekovė.
Tiesa, neseniai Daina apsilankė pas Lietuvos meteorologą Naglį Šuliją naujoje laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“. Jos metu ji prakalbo ne tik apie jai tenkančią kritiką iš kitų moterų, tačiau ir atskleidė, kad jos širdis – užimta.
Pasiteiravus, ar į dainų konkursus vyksta ir mylimasis, moteris šyptelėjo: „Oi ne, nes dėmesys tik mokiniams tada.“
