  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dramatiškos pergalės fone – rezultatyvus Buzelis

2025-11-23 08:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 08:13

Dramą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) laimėjo Čikagos „Bulls" (9/7), kuri namie 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22) palaužė Vašingtono „Wizards" (1/15).

M.Buzelis pelnė 13 taškų (Scanpix nuotr.)

Dramą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) laimėjo Čikagos „Bulls“ (9/7), kuri namie 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22) palaužė Vašingtono „Wizards“ (1/15).

0

Likus 3 minutėms „Bulls“ įgijo 5 taškų persvarą po Nikolos Vučevičiaus tritaškio. C.J.McCollumas atsakė tuo pačiu, o Kyshawnas George‘as taip pat šovė taikliai – 118:117. Coby White‘as vėl persvėrė rezultatą, bet svarbių baudų mesti stojo Tre Jonesas. Jis buvo taiklus (121:120), galiausiai pasirodė, jog tie metimai tapo „Bulls“ pergalingi.

Nors dar liko 34 sekundės, jos nieko nebekeitė.

Matas Buzelis per 29 minutes pelnė 13 taškų (3/5 dvit., 1/6 trit., 4/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, 1 – perėmė ir prarado, atliko perdavimą, blokavo 3 metimus.

3 blokai yra pakartotas jo sezono rekordas.

„Wizards“ tai 14-tas pralaimėjimas iš eilės.

„Bulls“ taip pat 28 taškus pridėjo N.Vučevičius (12 atk. kam.), 20 – C.White‘as, 18 – J.Giddey (12 atk. kam., 11 rez. perd.), 10 – T.Jonesas, 9 – Kevinas Huerteris.

„Wizards“ po 20 taškų pelnė Corey Kispertas ir Camas Whitemore‘as (7 atk. kam.), 18 – C.J.McCollumas, 17 – Kyshawnas George‘as (12 atk. kam.), 16 – Alexas Sarras (11 atk. kam.).

