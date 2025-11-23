Dramatiškos pergalės fone – rezultatyvus Buzelis

Likus 3 minutėms „Bulls“ įgijo 5 taškų persvarą po Nikolos Vučevičiaus tritaškio. C.J.McCollumas atsakė tuo pačiu, o Kyshawnas George‘as taip pat šovė taikliai – 118:117. Coby White‘as vėl persvėrė rezultatą, bet svarbių baudų mesti stojo Tre Jonesas. Jis buvo taiklus (121:120), galiausiai pasirodė, jog tie metimai tapo „Bulls“ pergalingi.
Nors dar liko 34 sekundės, jos nieko nebekeitė.
Matas Buzelis per 29 minutes pelnė 13 taškų (3/5 dvit., 1/6 trit., 4/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, 1 – perėmė ir prarado, atliko perdavimą, blokavo 3 metimus.
Matas three for the lead... KA-BOOM.@BuzelisMatas | @CHSN__ pic.twitter.com/8UZOrqXmbt— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 23, 2025
3 blokai yra pakartotas jo sezono rekordas.
„Wizards“ tai 14-tas pralaimėjimas iš eilės.
„Bulls“ taip pat 28 taškus pridėjo N.Vučevičius (12 atk. kam.), 20 – C.White‘as, 18 – J.Giddey (12 atk. kam., 11 rez. perd.), 10 – T.Jonesas, 9 – Kevinas Huerteris.
„Wizards“ po 20 taškų pelnė Corey Kispertas ir Camas Whitemore‘as (7 atk. kam.), 18 – C.J.McCollumas, 17 – Kyshawnas George‘as (12 atk. kam.), 16 – Alexas Sarras (11 atk. kam.).
