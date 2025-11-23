 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos kultūristai Vokietijoje iškovojo aukso, sidabro bei bronzos medalius

2025-11-23 08:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 08:20

Lietuvos komanda Vokietijoje surengtame 2025-ųjų „Mr & Ms Universe“ pasaulio kultūrizmo ir fitneso čempionate pademonstravo įspūdingą pasirengimą ir išsivežė į Lietuvą solidų rezultatų rinkinį.

„NAC Lithuania“ nuotr. | Organizatorių nuotr.



0

Ryškiausiai sužibėjo jaunimo kategorijoje startavęs Povilas Velaikis, iškovojęs aukso medalį. Jis taip pat užėmė ketvirtą vietą „Men’s Body I“ grupėje. Toje pačioje kategorijoje varžėsi ir Raimundas Urbanavičius, kuris pelnė penktą vietą.

Sėkmingai pasirodė ir kiti rinktinės nariai. Tadas Jefišovas „Classic Physique Masters“ kategorijoje užėmė trečią vietą, o Gražvydas Naruševičius „Men’s Body II“ grupėje iškovojo sidabrą.

Moterų varžybose Lietuvai atstovavusi Vaida Mitašiūnė „Miss Figure“ rungtyje iškovojo šeštą vietą.

