Lietuvos kultūristai Vokietijoje iškovojo aukso, sidabro bei bronzos medalius

Ryškiausiai sužibėjo jaunimo kategorijoje startavęs Povilas Velaikis, iškovojęs aukso medalį. Jis taip pat užėmė ketvirtą vietą „Men’s Body I“ grupėje. Toje pačioje kategorijoje varžėsi ir Raimundas Urbanavičius, kuris pelnė penktą vietą.
Sėkmingai pasirodė ir kiti rinktinės nariai. Tadas Jefišovas „Classic Physique Masters“ kategorijoje užėmė trečią vietą, o Gražvydas Naruševičius „Men’s Body II“ grupėje iškovojo sidabrą.
Moterų varžybose Lietuvai atstovavusi Vaida Mitašiūnė „Miss Figure“ rungtyje iškovojo šeštą vietą.
