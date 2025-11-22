 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Amber Cup“ Rygoje: dvi Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovės – tarp stipriausiųjų

2025-11-22 19:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 19:22

Rygoje (Latvija) baigėsi tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Amber Cup“.

Milana Siniavskytė | „Stop“ kadras

Merginų jaunimo kategorijoje netoli medalių buvo dvi lietuvės: Milana Siniavskytė užėmė 4-ą vietą (146,07 balo), o Gabrielė Juškaitė – 5-ą (130,22). Po trumposios programos G. Juškaitė rikiavosi 3-ia, bet laisvojoje programoje užėmė 7-ą vietą ir prarado dvi pozicijas bendroje įskaitoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėjo čekė Jana Horčičkova (173,21), geriausiai atlikusi abi programas. Antra buvo latvė Kira Baranovska (159,63), trečia – suomė Venla Sinisalo (154,43).

Jaunimo kategorijoje taip pat dalyvavo Urtė Gailiūtė, užėmusi 14-ą vietą (88,49) tarp 18 dalyvių.

Jaunučių įskaitoje Simonas Voerman po trumposios programos buvo 3-ias, bet laisvosios programos neatliko. Tarp merginų startavo net 5 lietuvės, o geriausiai pasirodė 11-ą vietą užėmusi Elija Dravnel (76,12).

