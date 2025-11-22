Fantastiškas startas: pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse lietuviai iškovojo net 7 medalius

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos suburta komanda savo kraitį papildė trimis aukso, trimis sidabro ir vienu bronzos medaliu.
Čempionais Tailande tapo rutulio stūmikas Ramūnas Rojus (F57 grupė) ir bėgimo su triračiu atstovai Bela Morkus (T71 grupė) bei Igor Markov (T72 grupė).
Sidabro medaliais suspindo federacijos prezidentas Kęstutis Skučas – jis apdovanojimus iškovojo net dvejose rungtynes: disko metime (F52 grupė) bei 400 m važiavime vežimėliu (T52) grupė.
Dar vieną sidabro apdovanojimą pridėjo Deividas Podobajevas. Lengvaatletis medalį nuskynė 100 m bėgimas su triračiu rungtyje (T72 grupė).
Tuo metu bronzos medalį iškovojo Artūras Plodunovas. Jis bronzą iškovojo taip pat varžydamasis 100 m bėgimas su triračiu rungtyje (T72 grupė).
„Delegacija yra mažesnė nei praėjusiose žaidynėse, bet sportininkai yra nusiteikę. Mums šios žaidynės yra labai svarbios – pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynės yra tarsi visą sezoną vainikuojantis neįgaliųjų sporto renginys.
Noriu pasveikinti Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos rinktinę su įspūdingu startu šiose žaidynėse. Tikiuosi, kad puikūs rezultatai dar labiau įkvėps mūsų šalies sportininkus bei visą neįgaliųjų judėjimą siekti dar didesnių aukštumų“, – kalbėjo LNSF prezidentas K. Skučas.
Lietuvai šiose varžybose atstovauja net 10 sportininkų, 2 treneriai ir 2 lydintys asmenys.
