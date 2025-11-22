 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Fantastiškas startas: pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse lietuviai iškovojo net 7 medalius

2025-11-22 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 12:42

Tailande, Nakhon Ratchasima mieste, vykstančios pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynės Lietuvai prasidėjo tiesiog fantastiškai – vien per pirmąją žaidynių dieną lietuviai nuskynė net 7 medalius.

LNSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Tailande, Nakhon Ratchasima mieste, vykstančios pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynės Lietuvai prasidėjo tiesiog fantastiškai – vien per pirmąją žaidynių dieną lietuviai nuskynė net 7 medalius.

REKLAMA
0

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos suburta komanda savo kraitį papildė trimis aukso, trimis sidabro ir vienu bronzos medaliu.

Čempionais Tailande tapo rutulio stūmikas Ramūnas Rojus (F57 grupė) ir bėgimo su triračiu atstovai Bela Morkus (T71 grupė) bei Igor Markov (T72 grupė).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sidabro medaliais suspindo federacijos prezidentas Kęstutis Skučas – jis apdovanojimus iškovojo net dvejose rungtynes: disko metime (F52 grupė) bei 400 m važiavime vežimėliu (T52) grupė.

REKLAMA
REKLAMA

Dar vieną sidabro apdovanojimą pridėjo Deividas Podobajevas. Lengvaatletis medalį nuskynė 100 m bėgimas su triračiu rungtyje (T72 grupė).

REKLAMA

Tuo metu bronzos medalį iškovojo Artūras Plodunovas. Jis bronzą iškovojo taip pat varžydamasis 100 m bėgimas su triračiu rungtyje (T72 grupė).

„Delegacija yra mažesnė nei praėjusiose žaidynėse, bet sportininkai yra nusiteikę. Mums šios žaidynės yra labai svarbios – pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynės yra tarsi visą sezoną vainikuojantis neįgaliųjų sporto renginys.

REKLAMA
REKLAMA

Noriu pasveikinti Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos rinktinę su įspūdingu startu šiose žaidynėse. Tikiuosi, kad puikūs rezultatai dar labiau įkvėps mūsų šalies sportininkus bei visą neįgaliųjų judėjimą siekti dar didesnių aukštumų“, – kalbėjo LNSF prezidentas K. Skučas.

Lietuvai šiose varžybose atstovauja net 10 sportininkų, 2 treneriai ir 2 lydintys asmenys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų