  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Barcelona“ įspūdingai sutriuškino „Athletic“ sugrįždami į „Camp Nou“

2025-11-22 19:17
2025-11-22 19:17

Sugrįžimą į „Camp Nou“ įspūdinga pergale paženklino „Barcelona“.

Ferminas Lopezas | Scanpix nuotr.

Sugrįžimą į „Camp Nou“ įspūdinga pergale paženklino „Barcelona“.

0

Po rekonstrukcijos atidarytame stadione katalonai šeimininkavo nuo pirmų minučių. Dvikovą prieš „Athletic“ jie laimėjo net 4:0.

Savo gerbėjus džiūgauti šeimininkai privertė dar ketvirtąją minutę. Į priekį savo komandą išvedė Robertas Lewandowskis.

Vėliau pasismagino ir Ferranas Torresas, kuris pelnė dublį bei Ferminas Lopezas. Sulaikyti savo priešininkų nesugebėjusi „Athletic“ dvikovą baigė dešimtyje.

Po pergalės „Barcelona“ pavijo Madrido „Real“, bet jų kertiniai varžovai yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis mažiau.

