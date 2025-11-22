 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ukrainiečių protestas atmestas: FIDE komanda iš Rusijos startavo pasaulio moterų šachmatų čempionate

2025-11-22 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 15:30

Ispanijoje vykstančiame komandiniame pasaulio moterų šachmatų čempionate startavo ir tarptautinės šachmatų federacijos vardu (FIDE) pavadinta komanda, kuriai atstovauja vien rusės.

Šachmatai | Scanpix nuotr.

Ispanijoje vykstančiame komandiniame pasaulio moterų šachmatų čempionate startavo ir tarptautinės šachmatų federacijos vardu (FIDE) pavadinta komanda, kuriai atstovauja vien rusės.

0

Šios savaitės pradžioje, prieš pat pirmuosius mačus, Ukrainos šachmatų federacija pateikė protestą ir ragino pašalinti rusių komandą iš turnyro. Ukrainiečiai tikino, kad rusių komanda gali būti įleista į turnyrą tik gavus tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) laišką, jog šis tokiam sprendimui neprieštarauja.

FIDE vėliau pateikė atsaką, jog su TOK šis klausimas buvo suderintas iš anksto. TOK pareiškė, kad turnyruose, kurie niekaip nėra susiję su olimpinėmis žaidynėmis ar atranka į jas, sprendimus dėl komandų dalyvavimo priima atitinkamos sporto šakos tarptautinė federacija, o TOK joms tik teikia rekomendacijas.

Ukrainiečių protestas buvo atmestas, o rusiškajai FIDE komandai leista startuoti turnyre.

Šis turnyras nebuvo sėkmingas nei ukrainietėms, nei prancūzėms, kurios savo gretose turėjo lietuvę Deimantę Daulytę-Cornette. Abi šios komandos neįveikė B grupės barjero ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.

