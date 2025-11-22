Ukrainiečių protestas atmestas: FIDE komanda iš Rusijos startavo pasaulio moterų šachmatų čempionate

Šios savaitės pradžioje, prieš pat pirmuosius mačus, Ukrainos šachmatų federacija pateikė protestą ir ragino pašalinti rusių komandą iš turnyro. Ukrainiečiai tikino, kad rusių komanda gali būti įleista į turnyrą tik gavus tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) laišką, jog šis tokiam sprendimui neprieštarauja.
The Ukrainian 🇺🇦 chess Federation has files a protest during the technical meeting at the Womens World Team Championship, asking for the Russian 🇷🇺 team to be kicked out : pic.twitter.com/3wxeEcClgqREKLAMAREKLAMA— Peter Heine Nielsen (@PHChess) November 17, 2025
FIDE vėliau pateikė atsaką, jog su TOK šis klausimas buvo suderintas iš anksto. TOK pareiškė, kad turnyruose, kurie niekaip nėra susiję su olimpinėmis žaidynėmis ar atranka į jas, sprendimus dėl komandų dalyvavimo priima atitinkamos sporto šakos tarptautinė federacija, o TOK joms tik teikia rekomendacijas.
Ukrainiečių protestas buvo atmestas, o rusiškajai FIDE komandai leista startuoti turnyre.
Šis turnyras nebuvo sėkmingas nei ukrainietėms, nei prancūzėms, kurios savo gretose turėjo lietuvę Deimantę Daulytę-Cornette. Abi šios komandos neįveikė B grupės barjero ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!