TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Donnarumma papasakojo, kaip Haalandas įtikino jį pasirinkti „Man City“

2025-11-22 15:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 15:26

Gianluigi Donnarumma atskleidė, jog Erlingas Haalandas įtikino jį vasarą persikelti rungtyniauti iš Paryžiaus „Saint-Germain“ į „Manchester City“ klubą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Gianluigi Donnarumma atskleidė, jog Erlingas Haalandas įtikino jį vasarą persikelti rungtyniauti iš Paryžiaus „Saint-Germain" į „Manchester City" klubą.

0

„E. Haalandas yra fantastiškas vaikinas, toks ramus, jis myli savo šeimą bei buvimą su ja. Mes puikiai sutarėme. Jaučiame sinergiją, tai yra natūralus jausmas. Net žaisdami vienas prieš kitą palaikėme ryšį, o po rungtynių dažnai pasikalbėdavome.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tada turėjau galimybę atvykti čia ir jis man parašė. Jis labai stengėsi, kad atvykčiau, aš jį už tai labai vertinu. Jis yra puikus draugas. Gerai, kad žaidžiu su juo, nes labai sunku yra žaisti prieš jį. Jis yra ateivis“, – pasakojo vartų sargas.

Italas taip pat dėkojo „Man City“ komandai už tai, jog ji padėjo jam atvykus jaustis kaip namie ir prisitaikyti prie „Premier“ lygos. G. Donnarumma per 12 sužaistų rungtynių visuose turnyruose šį sezoną išsaugojo „sausus“ vartus šešis kartus.

„Esu šiek tiek piktas, nes galėjau išsaugoti „sausus“ vartus šiek tiek daugiau kartų. Visgi komanda man labai padėjo, nes atvykus jie mane labai gerai priėmė. Pirmoje treniruotėje jaučiausi tarsi ten būčiau jau dvejus metus.

Ši lyga yra kitokia, daug bėgimo, intensyvumo, todėl turėjau iš karto prie to prisitaikyti. Komandos pagalba man buvo labai svarbi per pirmuosius keletą mėnesių“, – pripažino vartininkas.  

