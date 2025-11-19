 
Anglija „Premier" lygą

Gabrielis negalės padėti „Arsenal“ mažiausiai vieną mėnesį

2025-11-19 17:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 17:36

Londono „Arsenal“ vidurio gynėjas Gabrielis Magalhaesas dėl patirtos traumos negalės rungtyniauti mažiausiai mėnesį laiko, praneša ESPN.

Gabrielis | Scanpix nuotr.

0

Brazilas tarptautinės pertraukos metu vykusiose draugiškose rungtynėse su Senegalu patempė šlaunies raumenį. Pastarojo traumą vis dar vertina „kanonierių“ medicinos personalas, tačiau pagal pirminę diagnozę gynėjas negalės rungtyniauti bent keturias savaites. Šis laikotarpis gali būti ilgesnis, jei situacija negerės kaip tikimasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai yra didelė netektis Mikelio Artetos vadovaujamai komandai. 27-erių metų futbolininkas buvo svarbu „Arsenal“ tiek gynyboje, tiek puolime. „Kanonieriai“ turi geriausią gynybą „Premier“ lygoje ir yra praleidę vos penkis įvarčius per 11 rungtynių, kurių metu Gabrielis atliko svarbų vaidmenį.

Gynėjas praleis „Premier“ lygoje vyksiantį Londono miesto derbį su „Tottenham“, UEFA Čempionų lygos akistatą su Miuncheno „Bayern“ ir dar vieną derbį vietiniame čempionate su „Chelsea“.

