Kokios „Premier“ lygos komandos labiausiai nukentės dėl žaidėjų išvykimo į AFCON?

„Aston Villa“ neteks tik vieno žaidėjo Evanno Guessando(Dramblio Kaulo Krantas). Pastarasis pelnė vos vieną įvartį per 15 rungtynių. Jo nebuvimas šią žiemą neturėtų pakenkti Unai Emery, kuris turi kitų puolėjų, galinčių pelnyti įvarčius.
„Newcastle United“ turės verstis be Yoane Wissa (Kongo Demokratinė Respublika) pagalbos. Šis žaidėjas taip pat vis dar nepaliko įspūdžio savo naujajam klubui. Y. Wisssa patyrė traumą atstovaudamas rinktinei ir vis dar nesužaidė nei vienos minutės naujoje ekipoje. Tikimasi, kad jis pasveiks iki AFCON starto ir netolimoje ateityje galės debiutuoti „Newcastle Utd“.
„Bournemouth“ į AFCON taip pat išleis vieną žaidėją Amine Adli (Marokas). Šis žaidėjas vis dar neužsitarnavo Andoni Iraola pasitikėjimo, tačiau didelis žaidimo intensyvumas reiškia, kad reikės pasitikėti kiekvienu pagrindinės komandos žaidėju ir rasti, kas jį galėtų pakeisti. Geresnės naujienos šiai komandai yra, jog Antoine‘as Semenyo neišvyks, nes Ganos rinktinė į AFCON lemiamas kovas nepateko.
„Manchester City“ dėl AFCON neteks dviejų žaidėjų Omaro Marmousho (Egiptas) ir Rayano Ait-Nouri (Alžyras). Visgi Pepo Guardiolo vadovaujamos komandos sudėtis yra tokia stipri, kad šių žaidėjų išvykimas neturėtų paveikti ekipos. Pats strategas anksčiau yra užsiminęs apie norą sumažinti sudėtį.
„Tottenham“ į AFCON turės išleisti Pape Matarą Sarrą (Senegalas) ir Yvesą Bissouma (Malis). P. M. Sarras tapo vienu labiausiai patobulėjusių žaidėjų komandai vadovaujant Thomui Frankui. Tuo tarpu Y. Bissouma šiuo metu sveiksta po kelio traumos. Jei pastarasis spės atsigauti, neabejotinai padės Malio rinktinei.
„Brighton“ neteks Carloso Balebos (Kamerūnas). Pastarasis buvo arti persikėlimo šią vasarą į „Manchester United“, tačiau klubas atsisakė jį parduoti. Nuo to laiko šio žaidėjo forma pablogėjo, tačiau dėl jo neįtikėtino potencialo komandai bus sunku be jo išsiversti.
„Brentford“ turės į AFCON išleisti Dango Ouattara (Burkina Fasas) ir Frankas Onyeka (Nigerija). Šie du žaidėjai yra svarbūs komandai, tad jos laukia didelis iššūkis.
„West Ham United“ dėl AFCON neteks Aarono Wan-Bissakos (Kongo Demokratinė Respublika) ir El Hadji Malicko Dioufo (Senegelas). „Premier“ lygos turnyrinės lentelės apačioje besirikiuojantis klubas paskyrė vyriausiuoju treneriu Nuno Espirito Santo ir stengiasi išlipti iš duobės. Visgi išvykus šiems dviem žaidėjams komanda susidurs su dideliais sudėties pokyčiais.
„Liverpool“ į AFCON turės išleisti savo žvaigždę Mohamedą Salah (Egiptas). Joks kitas klubas nepatirs didesnio smūgio netekus vieno žaidėjo nei „raudonieji“. Nepaisant suprastėjusios formos šiame sezone, Anglijos čempionai neteks didelę grėsmę puolime keliančio žaidėjo.
„Crystal Palace“ dėl AFCON gali netekti Ismaila Sarro (Senegalas), Christantus Uche (Nigerija), Chadi Riado (Marokas) ir Cheicko Doucoure (Malis). I. Sarras, kuris jau pelnė aštuonis įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus, bus didelė netektis komandai. Tuo tarpu Ch. Doucoure dėl traumos tikriausiai teks praleisti turnyrą.
„Nottingham Forest“ taip pat gali tekti išleisti Ibrahimą Sangare (Dramblio Kaulo Krantas), Willy Boly (Dramblio Kaulo Krantas), Taiwo Awoniyi (Nigerija), Ola Aina (Nigerija). Ši komanda, praradusi keturis žaidėjus, iš kurių du yra startiniai, susidurs su rimtais iššūkiais.
„Burnley“ į AFCON turės išleisti Lyle Fosterį (Pietų Afrika), Axelį Tuanzebe (Kongo Demokratinė Respublika) ir Hannibalą Mejbri (Tunisas). Ši komanda neteks net trijų žaidėjų, tačiau visi jie žaidžia skirtingose pozicijose, todėl ji nesijaus išsisėmusi visiškai vienoje pozicijoje.
„Fulham“ praras Alexį Iwobi (Nigerija), Calviną Bassey (Nigerija) ir Samuelį Chukwueze (Nigerija). Komanda šiuo metu yra „Premier“ lygos turnyrinės lentelės apačioje, o Marco Silvos ateitis jau dabar yra pavojuje, o šių trijų žaidėjų netektis bus skausminga.
„Everton“ dėl AFCON neteks Ilimano Ndiaye (Senegalas), Idrissa Gueye (Senegalas), Adamo Aznou (Marokas). Davidui Moyesui bus sunku prarasti dviejų saugų, pasižyminčių skirtingomis savybėmis. I. Ndiaye veda „Everton“ puolimą į priekį nuo tada, kai 2024 m. prisijungė prie klubo. Šių trijų žaidėjų nebuvimas tikrai bus jaučiamas.
„Wolves“ į AFCON išleis Marshallą Munetsi (Zimbabvė), Tawandą Chirewą (Zimbabvė), Tolu Arokodare (Nigerija), Emmanuelį Aggbadou (Dramblio Kaulo Krantas), Jacksoną Tchatchoua (Kamerūnas). Ši komanda turės pasistiprinti žiemą žaidėjų perėjimo lango metu, jei nori išvengti iškritimo į žemesnę lygą.
„Manchester United“ praras tris labai svarbius žaidėjus Bryaną Mbeumo (Kamerūnas), Amadą Diallo (Dramblio Kaulo Krantas) ir Noussairą Mazraoui (Marokas). Rubenui Amorimui neabejotinai pravertė tai, kad turėjo daugiau laiko treniruotėse su auklėtiniais, nes komanda nežaidžia Europoje. Visgi „Raudonųjų velnių“ laukia tikras iššūkis netekus šių trijų žaidėjų. „Man Utd“ tikisi, jog B. Mbeumo liks klube iki pat turnyro pradžios gruodžio 21 dieną.
Visgi labiausiai iš „Premier“ lygoje rungtyniaujančių komandų nukentės „Sunderland“. Šis klubas neteks Chemsdine Talbi (Marokas), Reinildo (Mozambikas), Habibo Diarra (Senegalas), Simono Adingra (Dramblio Kaulo Krantas), Bertrando Traore (Burkina Fasas), Arthuro Masuaku (Kongo Demokratinė Respublika), Noah Sadiki (Kongo Demokratinė Respublika). Septynių žaidėjų netekusios komandos žiemą laukia tikras išbandymas.
