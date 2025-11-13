Tuchelis pripažino, kad trys Anglijos žvaigždės negali vienu metu būti aikštėje

„Jeigu išlaikysime tokią struktūrą, jie visi negali rungtyniauti kartu“, – spaudos konferencijoje patvirtino T. Tuchelis.
Strategas teigia, kad komandoje yra per daug žaidėjų, kurie stipriausi dešimtojo numerio arba kūrėjo pozicijoje, todėl dėl taktinio balanso teks priimti sudėtingus sprendimus. T. Tuchelis akcentavo, kad P. Fodenas, J. Bellinghamas ir H. Kane’as gali žaisti kartu tik tuo atveju, jei pasikeistų visa komandos sudėties struktūra, o šiuo metu rinktinėje yra stipri konkurencija ir ypač daug universalių futbolininkų atraminėje bei kūrėjo pozicijose.
„Mums reikia aiškaus balanso, turime tiek specialistų kraštuose, tiek universalių kūrėjų, todėl tenka rinktis dėl komandos gerovės“, – teigė strategas.
P. Fodenas pasižymi universalumu ir gali žaisti tiek puolėjo, tiek vidurio saugo, tiek netikro devintoje numerio pozicijoje, o T. Tuchelis užsiminė, kad tokios žaidėjo savybės suteikia jam konkurencinį pranašumą. Visgi treneris išlieka griežtas: į planetos pirmenybių turnyrą tikrai neims penkių dešimto numerio tipo futbolininkų, nes tai kenktų komandai, o sprendimai bus priimami atsižvelgiant į visų žaidėjų pajėgumą, o ne vien pavardes.
Pasak trenerio, J. Bellinghamas, P. Fodenas ir H. Kane’as visi savo klubuose yra svarbiausi puolimo grandies lyderiai, tačiau Anglijos rinktinėje universali sudėtis ir aukšti standartai verčia kiekvieną žaidėją įrodyti savo vertę ir konkuruoti dėl vietos startinėje sudėtyje, net jei jie laikomi ryškiausiomis komandos žvaigždėmis.
