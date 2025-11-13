 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Tuchelis pripažino, kad trys Anglijos žvaigždės negali vienu metu būti aikštėje

2025-11-13 11:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 11:50

Anglijos rinktinės vyriausiasis treneris Thomas Tuchelis pareiškė, kad dabartinėje komandos sistemoje Philas Fodenas, Jude’as Bellinghamas ir Harry Kane’as negali visi kartu žaisti startinėje sudėtyje.

Thomas Tuchelis | Scanpix nuotr.

Anglijos rinktinės vyriausiasis treneris Thomas Tuchelis pareiškė, kad dabartinėje komandos sistemoje Philas Fodenas, Jude’as Bellinghamas ir Harry Kane’as negali visi kartu žaisti startinėje sudėtyje.

REKLAMA
0

„Jeigu išlaikysime tokią struktūrą, jie visi negali rungtyniauti kartu“, – spaudos konferencijoje patvirtino T. Tuchelis.

Strategas teigia, kad komandoje yra per daug žaidėjų, kurie stipriausi dešimtojo numerio arba kūrėjo pozicijoje, todėl dėl taktinio balanso teks priimti sudėtingus sprendimus. T. Tuchelis akcentavo, kad P. Fodenas, J. Bellinghamas ir H. Kane’as gali žaisti kartu tik tuo atveju, jei pasikeistų visa komandos sudėties struktūra, o šiuo metu rinktinėje yra stipri konkurencija ir ypač daug universalių futbolininkų atraminėje bei kūrėjo pozicijose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums reikia aiškaus balanso, turime tiek specialistų kraštuose, tiek universalių kūrėjų, todėl tenka rinktis dėl komandos gerovės“, – teigė strategas.

REKLAMA
REKLAMA

P. Fodenas pasižymi universalumu ir gali žaisti tiek puolėjo, tiek vidurio saugo, tiek netikro devintoje numerio pozicijoje, o T. Tuchelis užsiminė, kad tokios žaidėjo savybės suteikia jam konkurencinį pranašumą. Visgi treneris išlieka griežtas: į planetos pirmenybių turnyrą tikrai neims penkių dešimto numerio tipo futbolininkų, nes tai kenktų komandai, o sprendimai bus priimami atsižvelgiant į visų žaidėjų pajėgumą, o ne vien pavardes.

Pasak trenerio, J. Bellinghamas, P. Fodenas ir H. Kane’as visi savo klubuose yra svarbiausi puolimo grandies lyderiai, tačiau Anglijos rinktinėje universali sudėtis ir aukšti standartai verčia kiekvieną žaidėją įrodyti savo vertę ir konkuruoti dėl vietos startinėje sudėtyje, net jei jie laikomi ryškiausiomis komandos žvaigždėmis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų