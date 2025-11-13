Laporta paneigė Messi galimybes sugrįžti į „Barceloną“

„Jo išvykimas nebuvo toks, kokio norėjome. Visgi iš didžiausios pagarbos Messi ir visiems klube, tai yra nerealistiškos spekuliacijos ir man netinka, jog jos yra skleidžiamos.
Nežinojau, kad jis atvyks, bet „Camp Nou“ yra jo namai. Jie man papasakojo, kas nutiko. Tai buvo malonus gestas. Jis buvo ką tik po vakarienės ir norėjome ateiti su draugais. Tai buvo spontaniškas poelgis, atitinkantis Barselonos dvasią.
Teisingiausia būtų atiduoti gražiausią duoklę Leo. Kai stadionas bus baigtas, jame tilps 105 tūkstančiai gerbėjų, tad norėtume to“, – kalbėjo katalonų ekipos prezidentas.
Priminsime, jog atnaujintą „Barcelonos“ stadioną aplankęs L. Messi užsiminė apie norą kažkada sugrįžti.
„Sugrįžau į vietą, kurios ilgiuosi visa širdimi. Tai yra vieta, kur buvau be galo laimingas, kur privertėte mane jaustis tūkstantį kartų laimingiausiu žmogumi pasaulyje.
Tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu sugrįžti ir ne tik atsisveikinti kaip žaidėjas, nes man niekada to nepavyko padaryti“, – rašė argentinietis.
