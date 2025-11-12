 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real Betis“ treneris Manuelis Pellegrini siūlo revoliucinį futbolo taisyklių pokytį

2025-11-12 19:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 19:16

„Real Betis“ vyriausiasis treneris Manuelis Pellegrini pasiūlė drastišką futbolo taisyklės pakeitimą, kuris sukėlė plačią diskusiją tarp ekspertų ir sirgalių.

Manuelis Pellegrini | Scanpix nuotr.

„Real Betis“ vyriausiasis treneris Manuelis Pellegrini pasiūlė drastišką futbolo taisyklės pakeitimą, kuris sukėlė plačią diskusiją tarp ekspertų ir sirgalių.

REKLAMA
0

Čilietis siūlo uždrausti komandoms grąžinti kamuolį į savo aikštės pusę, kai tik jie peržengia aikštės vidurio liniją. Ši idėja yra inspiruota NBA krepšinio sistema, kur komanda, persikėlusi kamuolį į priešininkų aikštės pusę, negali jo vėl grąžinti atgal.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Siūlau, kad komandos, persikėlusios kamuolį į varžovų aikštę, negalėtų jo grąžinti į savo aikštės pusę. Tai padarytų žaidimą dinamiškesnį ir įdomesnį,“ – kalbėjo M. Pellegrini.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak trenerio, tokia taisyklė skatintų komandą visada būti nusiteikusiai žaisti puolime ir išvengtų chaotiško kamuolio tempo mažinimo bei laiko švaistymo.

REKLAMA

„Reikėtų būti kuo arčiau priešininkų vartų, kad futbolas būtų greitesnis ir įdomesnis. Tai pakeistų žaidimo filosofiją“, – komentavo M. Pellegrini.

Tokie siūlymai kelia daug diskusijų, nes futbolas ir krepšinis yra visiškai skirtingi sportai tiek lauko dydžiu, tiek laiko valdymu. Kritikai teigia, kad tokia futbolo taisyklė būtų pernelyg griežta ir ribotų strateginį žaidimą bei galimybes organizuoti atakas. Taip pat būtų sudėtinga fiziškai ir organizaciniu požiūriu, nes futbolo aikštė yra gerokai didesnė už krepšinio aikštelę.

FIFA jau pradėjo keisti taisykles skatindama spartesnį žaidimą, pavyzdžiui, nustatydama 8 sekundžių limitą vartininkams laiko laikyti kamuolį. Visgi, M. Pellegrini siūlomas pakeitimas yra kur kas radikalesnis ir galėtų iš esmės pakeisti šiuolaikinį futbolą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų