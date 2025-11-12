„Real Betis“ treneris Manuelis Pellegrini siūlo revoliucinį futbolo taisyklių pokytį

Čilietis siūlo uždrausti komandoms grąžinti kamuolį į savo aikštės pusę, kai tik jie peržengia aikštės vidurio liniją. Ši idėja yra inspiruota NBA krepšinio sistema, kur komanda, persikėlusi kamuolį į priešininkų aikštės pusę, negali jo vėl grąžinti atgal.
„Siūlau, kad komandos, persikėlusios kamuolį į varžovų aikštę, negalėtų jo grąžinti į savo aikštės pusę. Tai padarytų žaidimą dinamiškesnį ir įdomesnį,“ – kalbėjo M. Pellegrini.
Pasak trenerio, tokia taisyklė skatintų komandą visada būti nusiteikusiai žaisti puolime ir išvengtų chaotiško kamuolio tempo mažinimo bei laiko švaistymo.
„Reikėtų būti kuo arčiau priešininkų vartų, kad futbolas būtų greitesnis ir įdomesnis. Tai pakeistų žaidimo filosofiją“, – komentavo M. Pellegrini.
Tokie siūlymai kelia daug diskusijų, nes futbolas ir krepšinis yra visiškai skirtingi sportai tiek lauko dydžiu, tiek laiko valdymu. Kritikai teigia, kad tokia futbolo taisyklė būtų pernelyg griežta ir ribotų strateginį žaidimą bei galimybes organizuoti atakas. Taip pat būtų sudėtinga fiziškai ir organizaciniu požiūriu, nes futbolo aikštė yra gerokai didesnė už krepšinio aikštelę.
FIFA jau pradėjo keisti taisykles skatindama spartesnį žaidimą, pavyzdžiui, nustatydama 8 sekundžių limitą vartininkams laiko laikyti kamuolį. Visgi, M. Pellegrini siūlomas pakeitimas yra kur kas radikalesnis ir galėtų iš esmės pakeisti šiuolaikinį futbolą.
