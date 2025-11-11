 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Robertas Lewandowskis gali baigti karjerą, jei „Barcelona“ nepratęs sutarties

2025-11-11 12:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 12:45

„Barcelona“ puolėjas Robertas Lewandowskis svarsto karjeros pabaigą, jei klubas nepasiruošęs pratęsti jo kontrakto, praneša Ispanijos ir Lenkijos žiniasklaida.

Robertas Lewandowskis | Scanpix nuotr.

0

„Sport“ ir „World Soccer Talk“ duomenimis, R. Lewandowskis ne tik atmeta Saudo Arabijos klubų pasiūlymus, tačiau rimtai žvelgia ir į galimybę pakabinti bucus ant vinies, jei artimiausiais mėnesiais „Barcelona“ nepasiūlys sutarties pratęsimo.

Pasak šaltinių, R. Lewandowskis yra pasirengęs likti „Barcelona“ gretose net ir sumažėjus jo vaidmeniui, tačiau pripažįsta, jog jo, kaip aukščiausio lygio puolėjo, etapas artėja prie pabaigos. Lenkas pirmenybę teikia žaidimui Katalonijos klube, tačiau prioritetu laiko stabilumą, patikimą kontraktą ir galimybę perduoti savo patirtį jaunesniems komandos nariams.

„Lewandowskis nenori išvykti į Saudo Arabiją ar Jungtines Valstijas. Jam artimiausia mintis – oriai baigti profesionalo karjerą „Barcelonoje“ ir padėti augti jaunimui“, – teigia artimi šaltiniai.

Šį sezoną R. Lewandowskis jau pelnė svarbių įvarčių „La Liga“, tačiau klube svarstoma, ar verta pratęsti kontraktą su 37 metų puolėju. „Barcelona“ vadovybė kol kas neskuba priimti sprendimo, nes komanda planuoja vasarą aktyviai ieškoti naujo centro puolėjo. Vis dėlto Lenkijos puolėjo autoritetas ir poveikis rūbinėje tebėra didžiulis.

Tam, kad liktų Barselonoje, R. Lewandowskis pasirengęs mažinti atlyginimą ir taikstytis su antraeiliu vaidmeniu, jei komanda įsigytų naują puolėją, tikėdamasis, jog jaunimas turės iš ko mokytis per profesionalo paskutinius sezonus. Jei tokios sąlygos nebus pasiūlytos, R. Lewandowskis yra pasiruošęs užbaigti aukščiausio lygio karjerą jau po šio sezono.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

