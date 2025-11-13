Cristiano Ronaldo prakalbo apie laukiantį švilpimą Airijoje: „Prisiekiu, stengsiuosi būti geras berniukas“

Portugalijos rinktinės kapitonas ketvirtadienį Dubline ves komandą į pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Airijos rinktine. Šis susitikimas vyksta praėjus mėnesiui po to, kai Lisabonoje C. Ronaldo į veidą gynėjui Jake’ui O’Brienui džiaugėsi Rubeno Neveso per pridėtą laiką pelnytu įvarčiu.
Trečiadienį C. Ronaldo sakė žurnalistams, kad tikisi būti nušvilptas, tačiau visas dėmesys – tik užduočiai padėti komandai patekti į paskutinį jo karjeroje pasaulio čempionato finalinį etapą.
„Man labai patinka sirgaliai čia. Parama, kurią jie suteikia savo rinktinei, yra nuostabi. Man malonu vėl atvykti ir žaisti čia. Žinoma, bus sunku. Tikiuosi, kad rytoj jie manęs per daug nenušvilps. Prisiekiu, stengsiuosi būti geras berniukas. Bet, žinoma, atliksiu savo darbą. Bandysiu laimėti rungtynes ir įmušti įvartį, kad padėčiau komandai. Esu tikras, kad laukia sunkios rungtynės“, – sakė C. Ronaldo.
Lisabonoje C. Ronaldo patyrė vakarą, kurį norėtų pamiršti – jis liko be įvarčio, kai vartininkas Caoimhínas Kelleheris atrėmė jo 11 metrų baudinį.
Airijos sirgaliai apkaltino buvusį „Manchester United“, Madrido „Real“ ir Turino „Juventus“ žaidėją pernelyg didelės įtakos darymu rungtynių teisėjui, tačiau C. Ronaldo su tuo nesutiko.
„Tai normalu, nes jie žino, kad jei rytoj pralaimės – bus eliminuoti, todėl stengiasi daryti triukšmą aplink rungtynes, bandydami kažką paveikti. Bet mes turime būti pasiruošę sunkioms rungtynėms. Manau, jos bus labai panašios į tas, kurios vyko Lisabonoje – ir jie turi savo šansų. Tai gera komanda, todėl esame pasiruošę. Manau, Portugalija sužais geras rungtynes ir sieks pergalės“, – sakė futbolininkas.
Portugalijai pergalė reikštų kelialapį į pasaulio čempionatą, o Airija vis dar kovoja dėl antrosios vietos F grupėje, varžydamasi su Vengrija ir Armėnija dėl patekimo į atkrintamąsias kovas kovo mėnesį.
C. Ronaldo šią savaitę pripažino, kad šis pasaulio čempionatas jam būtų paskutinis jo karjeroje, nors 40-metis vis dar nori papildyti savo įspūdingą trofėjų kolekciją.
Vis dėlto 143 įvarčius Portugalijos rinktinėje pelnęs futbolininkas pabrėžė, jog šis tikslas nėra vien apie jį patį.
„Rinktinė nepriklauso nuo vieno gero žaidėjo, tačiau visada padeda turėti tokių, kurie gali padaryti skirtumą, ypač tada, kai reikia įvarčių. Visada smagu prisidėti įvarčiais. Noriu žaisti kitame pasaulio čempionate, bet viską darysime žingsnis po žingsnio.“
C. Ronaldo buvo paprašytas pasvarstyti apie savo, kaip žaidėjo, evoliuciją per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią karjerą. Nacionalinės komandos kapitonas pabrėžė, kad „įmušti įvartį yra sunkiausias dalykas futbole“ ir išskyrė prisitaikymo svarbą.
„Buvau protingas, nes prisitaikiau prie šiuolaikinio futbolo – prie fizinių ir psichologinių reikalavimų, prie klubo, rinktinės, lygų kontekstų. Protingas žaidėjas prisitaiko – taip ir turėtų būti. Aš taip galvoju ir visada taip galvosiu – turi prisitaikyti. Futbolas nebe toks, koks buvo prieš penkerius ar dešimt metų. Turi būti protingas“, – pabrėžė C. Ronaldo.
Paklaustas apie savo, kaip žaidėjo, transformaciją, C. Ronaldo pabrėžė psichologinio tvirtumo svarbą: „Kai ką praradau, kai ką laimėjau – tai gyvenimo dalis. Tai, kas išskiria didžiuosius žaidėjus, yra galva. Jei tavo galva pasiruošusi, nueisi toliau. Galva yra viskas.“
Portugalijos rinktinės kapitonas nenorėjo kalbėti apie asmeninę ateitį, akcentuodamas komandos tikslus: „Nėra prasmės kartotis ir nukreipti dėmesį nuo esmės. Svarbiausia yra šiandien. Rinktinė čia tam, kad žaistų dar viename finaliniame etape – tai svarbu šaliai, daugeliui žaidėjų, man pačiam. Visa kita nėra svarbu. Galbūt vėliau duosiu daugiau interviu ir atviriau pasakysiu, ką galvoju apie ateitį, bet dabar Portugalija turi dar vieną galimybę patekti į dar vieną finalinį etapą.“
Paprašytas įsivaizduoti scenarijų, kuriame jis pelnytų tūkstantąjį karjeros įvartį pasaulio čempionato finale, C. Ronaldo išliko realistas: „Žiūrite per daug filmų – tai būtų pernelyg tobula. Komanda niekada nepriklauso nuo vieno žaidėjo, bet visada padeda turėti tokį, kuris gali padaryti skirtumą. Man patinka mušti įvarčius. Noriu žaisti kitame pasaulio čempionate. Jei reikėtų, baigčiau karjerą aukščiausia nata.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!