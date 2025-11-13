 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Sandoris nežlugo: Venslovaitienė ir Nikoličius pardavė „Žalgirio“ dalis

2025-11-13 09:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 09:48

Penkiolikos metų Vilmos Venslovaitienės ir Mindaugo Nikoličiaus istorija Vilniaus „Žalgiryje“ galutinai baigta. Sportas.lt žiniomis, prieš savaitę suderinti dokumentai, pagaliau, pasirašyti ir šį duetą dalininkų sąraše keičia verslininkas Tadas Burgaila.

Andrius Tapinas ir Tadas Burgaila | Organizatorių nuotr.

Penkiolikos metų Vilmos Venslovaitienės ir Mindaugo Nikoličiaus istorija Vilniaus „Žalgiryje“ galutinai baigta. Sportas.lt žiniomis, prieš savaitę suderinti dokumentai, pagaliau, pasirašyti ir šį duetą dalininkų sąraše keičia verslininkas Tadas Burgaila.

REKLAMA
1

2010-aisiais V. Venslovaitienė ir M. Nikoličius tapo pirmaisiais atkurto „Žalgirio“ vadovais. Pašlijus santykiams, išlaikydamas tris dalis (iš keturiolikos), M. Nikoličius paliko direktoriaus poziciją. V. Venslovaitienė, savo ruožtu, klubui vadovavo iki šios vasaros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugelį metų sirgalių palaikymą turėjusi vadovė šiemet jų rūstybę pajuto, vietoj pačių sirgalių pasirinkusi siaubingai sezoną pradėjusį vyriausiąjį trenerį Vladimirą Čeburiną. Dar labiau taurė buvo perpildyta, kai paaiškėjo, kad be dalininkų sutikimo ji bandė perimti Eleonoros Kasperūnienės dalį, o vėliau dvi savo dalis pardavė prieštaringą reputaciją turinčiam ICOR.

REKLAMA
REKLAMA

Prasidėjusios derybos su T. Burgaila ilgai strigo. Sportas.lt žiniomis, pirmasis T. Burgailos pasiūlymas – milijonas eurų už V. Venslovaitienės ir M. Nikoličiaus dalis buvo atmestas.

Technologijų startuolio „Kilo Health“ įkūrėjo T. Burgailos turtas vertinamas 130 milijonų eurų. Įsigijęs penkias dalis, jis tapo didžiausiu „Žalgirio“ dalininku.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų