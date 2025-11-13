Sandoris nežlugo: Venslovaitienė ir Nikoličius pardavė „Žalgirio“ dalis

2010-aisiais V. Venslovaitienė ir M. Nikoličius tapo pirmaisiais atkurto „Žalgirio“ vadovais. Pašlijus santykiams, išlaikydamas tris dalis (iš keturiolikos), M. Nikoličius paliko direktoriaus poziciją. V. Venslovaitienė, savo ruožtu, klubui vadovavo iki šios vasaros.
Daugelį metų sirgalių palaikymą turėjusi vadovė šiemet jų rūstybę pajuto, vietoj pačių sirgalių pasirinkusi siaubingai sezoną pradėjusį vyriausiąjį trenerį Vladimirą Čeburiną. Dar labiau taurė buvo perpildyta, kai paaiškėjo, kad be dalininkų sutikimo ji bandė perimti Eleonoros Kasperūnienės dalį, o vėliau dvi savo dalis pardavė prieštaringą reputaciją turinčiam ICOR.
Prasidėjusios derybos su T. Burgaila ilgai strigo. Sportas.lt žiniomis, pirmasis T. Burgailos pasiūlymas – milijonas eurų už V. Venslovaitienės ir M. Nikoličiaus dalis buvo atmestas.
Technologijų startuolio „Kilo Health“ įkūrėjo T. Burgailos turtas vertinamas 130 milijonų eurų. Įsigijęs penkias dalis, jis tapo didžiausiu „Žalgirio“ dalininku.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!