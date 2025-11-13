Vilius Gaubas pirmą kartą per tris tarpusavio dvikovas pralaimėjo Peru tenisininkui

Tai buvo trečias tarpusavio mačas dar šiais metais. Pirmąjį šių metų balandį V. Gaubas laimėjo 6:4, 4:6, 6:4, o antrajame pergalę šventė rezultatu 7:5, 7:6 (7:4).
Pirmajame sete lemiamais tapo penktasis ir septintasis geimai, kurių metu V. Gaubas pralaimėjo savuosius padavimus.
V. Gaubas atsitiesė antrajame sete ir laimėjo tris varžovo padavimų serijas, o trečiajame sete po šešių geimų pirmavo 4:2. Visgi sekančiame geime jis pralaimėjo savuosius padavimus ir nugalėtojas sprendėsi pratęsime.
Jame V. Gaubas nei kart nepirmavo ir turėjo pripažinti varžovo pranašumą.
V. Gaubas atliko daugiau neatremiamų padavimų (4 prieš 0) bei nepadarė nei vienos dvigubos klaidos (0 prieš 1).
Už pasiektą antrą etapą V. Gaubas užsidirbo 7 ATP reitingo taškus ir 2695 JAV dolerius.
V. Gaubas artimiausias mačas jau laukia Vilniuje, kai parodomojoje dvikovoje susitiks su antra Lietuvos rakete Edu Butvilu.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Montevidėjuje prizų fondą sudaro 160 tūkst. JAV dolerių.
