 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Vilius Gaubas pirmą kartą per tris tarpusavio dvikovas pralaimėjo Peru tenisininkui

2025-11-13 09:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 09:44

Montevidėjuje (Urugvajus) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Uruguay Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 20-metis Vilius Gaubas (ATP-133) per 2 val. 22 min. 2:6, 6:2, 7:6 (7:3) nusileido Peru atstovui Ignacio Buse (ATP-110).

Vilius Gaubas (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Montevidėjuje (Urugvajus) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Uruguay Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 20-metis Vilius Gaubas (ATP-133) per 2 val. 22 min. 2:6, 6:2, 7:6 (7:3) nusileido Peru atstovui Ignacio Buse (ATP-110).

REKLAMA
0

Tai buvo trečias tarpusavio mačas dar šiais metais. Pirmąjį šių metų balandį V. Gaubas laimėjo 6:4, 4:6, 6:4, o antrajame pergalę šventė rezultatu 7:5, 7:6 (7:4).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete lemiamais tapo penktasis ir septintasis geimai, kurių metu V. Gaubas pralaimėjo savuosius padavimus.

REKLAMA
REKLAMA

V. Gaubas atsitiesė antrajame sete ir laimėjo tris varžovo padavimų serijas, o trečiajame sete po šešių geimų pirmavo 4:2. Visgi sekančiame geime jis pralaimėjo savuosius padavimus ir nugalėtojas sprendėsi pratęsime.

REKLAMA

Jame V. Gaubas nei kart nepirmavo ir turėjo pripažinti varžovo pranašumą.

V. Gaubas atliko daugiau neatremiamų padavimų (4 prieš 0) bei nepadarė nei vienos dvigubos klaidos (0 prieš 1).

Už pasiektą antrą etapą V. Gaubas užsidirbo 7 ATP reitingo taškus ir 2695 JAV dolerius.

V. Gaubas artimiausias mačas jau laukia Vilniuje, kai parodomojoje dvikovoje susitiks su antra Lietuvos rakete Edu Butvilu.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Montevidėjuje prizų fondą sudaro 160 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų