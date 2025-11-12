 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sheltono viltys sumažėjo iki minimumo: amerikietis Turine neatsilaikė prieš Auger-Aliassime

2025-11-12 18:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 18:29

Turine (Italija) trečiadienį tęsiasi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Bjorno Borgo vardo grupės antrajame ture amerikietis Benas Sheltonas (ATP-5) po 2 valandų 24 minučių kovos 6:4, 6:7 (7:9), 5:7 nusileido kanadiečiui Felixui Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo antra kanadiečio pergalė prieš amerikietį iš tiek pat galimų.

Felixas Auger-Aliassime | Scanpix nuotr.

Turine (Italija) trečiadienį tęsiasi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Bjorno Borgo vardo grupės antrajame ture amerikietis Benas Sheltonas (ATP-5) po 2 valandų 24 minučių kovos 6:4, 6:7 (7:9), 5:7 nusileido kanadiečiui Felixui Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo antra kanadiečio pergalė prieš amerikietį iš tiek pat galimų.

REKLAMA
0

B. Sheltonas jau ketvirtajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir tvirtai pirmavo iki pat devintojo geimo, kai netikėtai pralaimėjo savo padavimų seriją (5:4). Visgi, F. Auger-Aliassime tuo pasinaudoti nepajėgė, nes dešimtajame geime pats prastai sužaidė paduodamas kamuoliuką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete vienintelį „brek pointą“ turėjo B. Sheltonas, bet jis aštuntajame geime savo progos nerealizavo. Pratęsime amerikietis startavo prastai (0:3) ir vėliau ilgai vijosi kanadietį. F. Auger-Aliassime nerealizavo dviejų „set pointų“ iš eilės (4:6, 6:6), o vėliau iššvaistė ir trečią savo progą (6:7, 7:7). Netrukus F. Auger-Aliassime susikūrė ir ketvirtą „set pointą“, o eilė paduoti kamuoliuką atėjo B. Sheltonui. Amerikietis tada padarė dvigubą klaidą ir apmaudžiai pralaimėjo setą.

REKLAMA
REKLAMA

B. Sheltonas trečiojo seto pradžioje atlaikė „break pointą“, o lygi kova vyko iki pat dvyliktojo geimo, kai amerikietis ėmė strigti savo padavimų metu. Du „match pointus“ B. Sheltonas atlaikė, bet trečias taškas buvo lemtingas.

REKLAMA

F. Auger-Aliassime įsirašė pirmą pergalę ir išsaugojo neblogus šansus pakovoti dėl vietos pusfinalyje. B. Sheltonas, pralaimėjęs antrą mačą, dabar jau turi laukti stebuklo.

Trečiadienį 21.30 val. į kortą žengs Jannikas Sinneris su Alexanderiu Zverevu.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.
Aišku, kad niekas neaišku: Musetti po dramatiškos kovos išplėšė pergalę prieš de Minaurą
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Sinneris pergalingai pradėjo „ATP Finals“ turnyrą, Auger-Aliassime stabdė kojos skausmai
Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.
„ATP Finals“: Tayloras Fritzas pranoko nestandartinę taktiką išbandžiusį Lorenzo Musetti
Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.
Sheltonas švaistė auksines progas pratęsime ir „ATP Finals“ starte nusileido Zverevui

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų