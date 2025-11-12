Sheltono viltys sumažėjo iki minimumo: amerikietis Turine neatsilaikė prieš Auger-Aliassime

B. Sheltonas jau ketvirtajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir tvirtai pirmavo iki pat devintojo geimo, kai netikėtai pralaimėjo savo padavimų seriją (5:4). Visgi, F. Auger-Aliassime tuo pasinaudoti nepajėgė, nes dešimtajame geime pats prastai sužaidė paduodamas kamuoliuką.
Antrajame sete vienintelį „brek pointą“ turėjo B. Sheltonas, bet jis aštuntajame geime savo progos nerealizavo. Pratęsime amerikietis startavo prastai (0:3) ir vėliau ilgai vijosi kanadietį. F. Auger-Aliassime nerealizavo dviejų „set pointų“ iš eilės (4:6, 6:6), o vėliau iššvaistė ir trečią savo progą (6:7, 7:7). Netrukus F. Auger-Aliassime susikūrė ir ketvirtą „set pointą“, o eilė paduoti kamuoliuką atėjo B. Sheltonui. Amerikietis tada padarė dvigubą klaidą ir apmaudžiai pralaimėjo setą.
B. Sheltonas trečiojo seto pradžioje atlaikė „break pointą“, o lygi kova vyko iki pat dvyliktojo geimo, kai amerikietis ėmė strigti savo padavimų metu. Du „match pointus“ B. Sheltonas atlaikė, bet trečias taškas buvo lemtingas.
F. Auger-Aliassime įsirašė pirmą pergalę ir išsaugojo neblogus šansus pakovoti dėl vietos pusfinalyje. B. Sheltonas, pralaimėjęs antrą mačą, dabar jau turi laukti stebuklo.
Trečiadienį 21.30 val. į kortą žengs Jannikas Sinneris su Alexanderiu Zverevu.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
