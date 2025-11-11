 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Sebastianas Korda susižadėjo su „Ballon d‘Or“ laureato dukra

2025-11-11 18:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 18:55

25-erių JAV tenisininkas Sebastianas Korda (ATP-48) šią savaitę pasidalino džiugiomis naujienomis. Jis pranešė, kad susižadėjo su savo mergina – Ivana Nedved.

Sebastianas Korda ir Ivana Nedved | Instagram.com nuotr

25-erių JAV tenisininkas Sebastianas Korda (ATP-48) šią savaitę pasidalino džiugiomis naujienomis. Jis pranešė, kad susižadėjo su savo mergina – Ivana Nedved.

REKLAMA
0

„Visą amžinybę ir dar daugiau“, – parašė S. Korda, pasidalinęs bendromis nuotraukomis su I. Nedved.

S. Korda ir I. Nedved apie savo romaną viešai prabilo 2021 m. Po kelių draugystės metų jie nusprendė žengti svarbų žingsnį savo gyvenime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Nedved yra Čekijos futbolo legendos Pavelo Nedvedo dukra. Šis futbolininkas 2003 m. buvo išrinktas geriausiu pasaulyje ir atsiėmė „Ballon d‘Or“ trofėjų.

REKLAMA
REKLAMA

„Puiku turėti merginą, kuri supranta, koks yra sportininkų gyvenimas. Ji žino, kaip tai sunku ir kiek daug dėl to tenka paaukoti. Man labai pasisekė, kad ji yra mano gyvenime. Kiekvieną kartą, kai esu su ja, galiu pamiršti apie sportą ir „išsivalyti“ galvą. Kiekvienam sportininkui tai labai svarbu“, – sakė S. Korda.

REKLAMA

S. Korda pernai ATP vienetų reitinge buvo pakilęs net iki 15-os vietos. 2021 m. amerikietis laimėjo ATP 250 turnyrą Italijoje, o pernai pasiekė didžiausią karjeros pergalę, iškovodamas ATP 500 turnyro JAV titulą.

Dar 2018 m. „Australian Open“ jaunių vienetų čempionu tapęs S. Korda vėliau sėkmingai perėjo į vyrų tenisą ir ten gali pasigirti pergalėmis prieš tokias žvaigždes kaip Alexanderis Zverevas, Stefanos Tsitsipas, Felixas Auger-Aliassime, Daniilas Medvedevas ir kiti. Per karjerą kortuose amerikietis yra uždirbęs beveik 8,3 mln. JAV dolerių.

REKLAMA
REKLAMA

Paties S. Kordos tėvas yra ne ką mažiau garsus. Petras Korda 1998 m. buvo 2-oji pasaulio raketė ir laimėjo „Australian Open“ vyrų vienetų turnyrą. Jis per karjerą nugalėjo tokias legendas kaip Andre Agassi, Jimas Courier, Ivanas Lendlas, Pete‘as Samprasas, Stefanas Edbergas, Goranas Ivaniševičius, Michaelas Changas, Marcelo Riosas, Thomas Musteris, Patas Rafteris ir kiti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Čekijai atstovavusio P. Kordos karjeros pabaigą aptemdė teigiamas dopingo testas. S. Korda jau gimė tuo metu, kai jo tėvai buvo persikėlę gyventi į JAV, todėl tenisininkas atstovauja šiai šaliai.

P. Kordos dukros – Jessica ir Nelly – tapo profesionaliomis golfo žaidėjomis. Nelly 2021 m. Tokijuje netgi iškovojo olimpinį auksą.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų