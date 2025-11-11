Sebastianas Korda susižadėjo su „Ballon d‘Or“ laureato dukra

„Visą amžinybę ir dar daugiau“, – parašė S. Korda, pasidalinęs bendromis nuotraukomis su I. Nedved.
S. Korda ir I. Nedved apie savo romaną viešai prabilo 2021 m. Po kelių draugystės metų jie nusprendė žengti svarbų žingsnį savo gyvenime.
I. Nedved yra Čekijos futbolo legendos Pavelo Nedvedo dukra. Šis futbolininkas 2003 m. buvo išrinktas geriausiu pasaulyje ir atsiėmė „Ballon d‘Or“ trofėjų.
„Puiku turėti merginą, kuri supranta, koks yra sportininkų gyvenimas. Ji žino, kaip tai sunku ir kiek daug dėl to tenka paaukoti. Man labai pasisekė, kad ji yra mano gyvenime. Kiekvieną kartą, kai esu su ja, galiu pamiršti apie sportą ir „išsivalyti“ galvą. Kiekvienam sportininkui tai labai svarbu“, – sakė S. Korda.
S. Korda pernai ATP vienetų reitinge buvo pakilęs net iki 15-os vietos. 2021 m. amerikietis laimėjo ATP 250 turnyrą Italijoje, o pernai pasiekė didžiausią karjeros pergalę, iškovodamas ATP 500 turnyro JAV titulą.
Dar 2018 m. „Australian Open“ jaunių vienetų čempionu tapęs S. Korda vėliau sėkmingai perėjo į vyrų tenisą ir ten gali pasigirti pergalėmis prieš tokias žvaigždes kaip Alexanderis Zverevas, Stefanos Tsitsipas, Felixas Auger-Aliassime, Daniilas Medvedevas ir kiti. Per karjerą kortuose amerikietis yra uždirbęs beveik 8,3 mln. JAV dolerių.
Paties S. Kordos tėvas yra ne ką mažiau garsus. Petras Korda 1998 m. buvo 2-oji pasaulio raketė ir laimėjo „Australian Open“ vyrų vienetų turnyrą. Jis per karjerą nugalėjo tokias legendas kaip Andre Agassi, Jimas Courier, Ivanas Lendlas, Pete‘as Samprasas, Stefanas Edbergas, Goranas Ivaniševičius, Michaelas Changas, Marcelo Riosas, Thomas Musteris, Patas Rafteris ir kiti.
Čekijai atstovavusio P. Kordos karjeros pabaigą aptemdė teigiamas dopingo testas. S. Korda jau gimė tuo metu, kai jo tėvai buvo persikėlę gyventi į JAV, todėl tenisininkas atstovauja šiai šaliai.
P. Kordos dukros – Jessica ir Nelly – tapo profesionaliomis golfo žaidėjomis. Nelly 2021 m. Tokijuje netgi iškovojo olimpinį auksą.
