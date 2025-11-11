Mirė buvęs NBA žaidėjas

70-metis mirė, kadangi sirgo prostatos vėžiu.
NBA jis praleido 8 sezonus – nuo 1978 iki 1986 metų gynė Niujorko „Knicks“, San Fransisko „Golden State Warriors“ ir Naujojo Džersio „Nets“ garbę. Jis keturis kartus rungtyniavo „Visų žvaigždžių“ rungtynėse.
1980, 1983 ir 1985 m. amerikietis buvo lygos perimtų kamuolių lyderis. 1980 m. jis lyderiavo ir pagal perdavimus.
Taip pat M.Richardsonas yra atstovavęs klubams Europoje: pvz., Bolonijos „Virtus“, Splito „Split“, Šolė „Basket“. 2004–2014 m. jis išbandė treniravimą JAV ir Kanados klubuose.
