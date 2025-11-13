Wembanyamos trigubą dublį užgožė Curry benefisas

Victoras Wembanyama rinko ketvirtą karjeros trigubą dublį, įmetęs 31 tašką, atkovojęs 14 kamuolių ir atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Vis tik to pergalei neužteko.
Stephonas Castle‘as taip pat fiksavo trigubą dublį (23 tšk., 10 atk. kam., 10 rez. perd.), o tai pirmas sykis, kai viename mače tai pasiekia du „Spurs“ žaidėjai.
San Antonijaus ekipai tai pirma namų nesėkmė sezone.
S.Curry įmetė 46 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 5 perdavimus ir taip vedė pergalėn „karius“.
Taip pat 28 taškus pridėjo Jimmy Butleris (6 atk. kam., 8 rez. perd.), 19 – Mosesas Moody, 9 – Alas Horfordas.
„Spurs“ gretose šalia minėto tandemo rikiavosi 15 taškų pelnęs Devinas Vassellas, 13 rinkęs De‘Aaronas Foxas, 12 įmetęs Luke‘as Kornetas.
