  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Wembanyamos trigubą dublį užgožė Curry benefisas

2025-11-13 09:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 09:07

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę įsirašė San Fransisko „Golden State Warriors" (7/6), kuri, vedamas Stepheno Curry, svečiuose 125:120 (14:28, 35:28, 43:28, 33:36) nugalėjo San Antonijaus „Spurs" (8/3).

S.Curry žaidė puikiai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę įsirašė San Fransisko „Golden State Warriors“ (7/6), kuri, vedamas Stepheno Curry, svečiuose 125:120 (14:28, 35:28, 43:28, 33:36) nugalėjo San Antonijaus „Spurs“ (8/3).

0

Victoras Wembanyama rinko ketvirtą karjeros trigubą dublį, įmetęs 31 tašką, atkovojęs 14 kamuolių ir atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Vis tik to pergalei neužteko.

Stephonas Castle‘as taip pat fiksavo trigubą dublį (23 tšk., 10 atk. kam., 10 rez. perd.), o tai pirmas sykis, kai viename mače tai pasiekia du „Spurs“ žaidėjai.

San Antonijaus ekipai tai pirma namų nesėkmė sezone.

S.Curry įmetė 46 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 5 perdavimus ir taip vedė pergalėn „karius“.

Taip pat 28 taškus pridėjo Jimmy Butleris (6 atk. kam., 8 rez. perd.), 19 – Mosesas Moody, 9 – Alas Horfordas.

„Spurs“ gretose šalia minėto tandemo rikiavosi 15 taškų pelnęs Devinas Vassellas, 13 rinkęs De‘Aaronas Foxas, 12 įmetęs Luke‘as Kornetas.

