  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alexas de Minauras po skaudaus pralaimėjimo: „Psichologiškai mane tai žudo“

2025-11-12 18:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 18:40

Turine (Italija) antradienį tęsėsi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Jimmy Connorso vardo grupės antrojo turo mače australas Alexas de Minauras (ATP-7) po 2 valandų 46 minučių kovos 5:7, 6:3, 5:7 krito prieš italą Lorenzo Musetti (ATP-9). Tai buvo 4-a italo pergalė prieš australą per 5 tarpusavio dvikovas. Tiesa, vienintelę ankstesnę akistatą ant kietos dangos buvo laimėjęs A. de Minauras.

Alexas de Minauras | „Stop“ kadras

Tai buvo 4-a italo pergalė prieš australą per 5 tarpusavio dvikovas. Tiesa, vienintelę ankstesnę akistatą ant kietos dangos buvo laimėjęs A. de Minauras.

0

Australas trečiajame sete pirmavo 5:3, bet tada pralaimėjo 4 geimus iš eilės ir patyrė labai skaudžią nesėkmę.

„Jei aš tikrai noriu žengti dar vieną žingsnį į priekį savo karjeroje, tai privalau laimėti tokius mačus kaip šis. Toks jausmas, kad šiemet pralaimėjau daugybę panašių dvikovų. Psichologiškai mane tai žudo“, – sakė A. de Minauras.

Neskaičiuojant Laverio taurės turnyro, kur reitingo taškai šiaip ar taip nėra skiriami, A. de Minauras jau pralaimėjo 16 mačų iš eilės prieš pirmajame dešimtuke esančius varžovus.

„Reikia pradėti skinti pergales tokiuose mačuose. Jei ne, tuomet mane tai suvalgys gyvą. Reikia kuo greičiau išsiaiškinti nesėkmių priežastis ir nebekartoti klaidų, nes aš nežinau, kiek dar tokių pralaimėjimų galiu atlaikyti“, – teigė australas.

Grupėje pirmauja 2 pergales turintis Carlosas Alcarazas, po sykį laimėjo L. Musetti ir Tayloras Fritzas, o A. de Minauras pergalių neturi. Prieš lemiamą turą nė vienas žaidėjas neužsitikrino vietos pusfinalyje ir nė vienas neprarado vilčių žengti į kitą etapą. Paskutiniame ture C. Alcarazo lauks L. Musetti, o A. de Minauro – T. Fritzas.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

