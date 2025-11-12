Alexas de Minauras po skaudaus pralaimėjimo: „Psichologiškai mane tai žudo“

Australas trečiajame sete pirmavo 5:3, bet tada pralaimėjo 4 geimus iš eilės ir patyrė labai skaudžią nesėkmę.
„Jei aš tikrai noriu žengti dar vieną žingsnį į priekį savo karjeroje, tai privalau laimėti tokius mačus kaip šis. Toks jausmas, kad šiemet pralaimėjau daugybę panašių dvikovų. Psichologiškai mane tai žudo“, – sakė A. de Minauras.
Neskaičiuojant Laverio taurės turnyro, kur reitingo taškai šiaip ar taip nėra skiriami, A. de Minauras jau pralaimėjo 16 mačų iš eilės prieš pirmajame dešimtuke esančius varžovus.
16 consecutive losses for De Minaur vs. top 10 players outside de Laver Cup. Brutal. https://t.co/W7bQvwANk9— José Morgado (@josemorgado) November 11, 2025
„Reikia pradėti skinti pergales tokiuose mačuose. Jei ne, tuomet mane tai suvalgys gyvą. Reikia kuo greičiau išsiaiškinti nesėkmių priežastis ir nebekartoti klaidų, nes aš nežinau, kiek dar tokių pralaimėjimų galiu atlaikyti“, – teigė australas.
Grupėje pirmauja 2 pergales turintis Carlosas Alcarazas, po sykį laimėjo L. Musetti ir Tayloras Fritzas, o A. de Minauras pergalių neturi. Prieš lemiamą turą nė vienas žaidėjas neužsitikrino vietos pusfinalyje ir nė vienas neprarado vilčių žengti į kitą etapą. Paskutiniame ture C. Alcarazo lauks L. Musetti, o A. de Minauro – T. Fritzas.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
