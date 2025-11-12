Antrasis lietuvių ir vengrų rinktinių susitikimas baigėsi lygiosiomis

Antrasis susitikimas baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje antradienį lietuviai du sykius pirmavo, tačiau pranašumo neišlaikė ir pralaimėjo 2:5.
Abi komandos ruošiasi Europos čempionatui, kuris kitų metų sausio ir vasario mėnesiais bus žaidžiamas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bilietus į rungtynes Kaune įsigyti kviečiame paspaudus čia.
Antrasis komandų susitikimas startavo panašiai, kaip ir pirmasis, mat lietuviai dar sykį pirmi išsiveržė į priekį. Šįkart jie tai padarė pirmo kėlinio viduryje, kai įspūdingu smūgiu į tolimą vartų kampą pasižymėjo Edgaras Baranauskas.
Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 1:0. Visgi po pertraukos vengrai vėl pelnė du įvarčius ir su jų pagalba persvėrė rezultatą savo naudai.
Tačiau lietuviai rankų nenuleido. Albertas Voskunovičius surengė gerą reidą kraštu, atliko perdavimą į baudos aikštelę, kur jį įvarčiu pavertė tas pats E. Baranauskas.
Mačo pabaigoje abi komandos sykiais rizikavo ir žaidė be vartininkų, tačiau vaisių tai neatnešė ir dvikova baigėsi kovingomis lygiosiomis 2:2.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!