 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Antrasis lietuvių ir vengrų rinktinių susitikimas baigėsi lygiosiomis

2025-11-12 22:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 22:58

Lietuvos vyrų futsal rinktinė trečiadienį sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes Vengrijoje, skirtas pasiruošti Europos futsal čempionatui sausio mėnesį.

Rungtynių akimirka | lff.lt nuotr.

Lietuvos vyrų futsal rinktinė trečiadienį sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes Vengrijoje, skirtas pasiruošti Europos futsal čempionatui sausio mėnesį.

REKLAMA
0

Antrasis susitikimas baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje antradienį lietuviai du sykius pirmavo, tačiau pranašumo neišlaikė ir pralaimėjo 2:5.

Abi komandos ruošiasi Europos čempionatui, kuris kitų metų sausio ir vasario mėnesiais bus žaidžiamas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bilietus į rungtynes Kaune įsigyti kviečiame paspaudus čia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis komandų susitikimas startavo panašiai, kaip ir pirmasis, mat lietuviai dar sykį pirmi išsiveržė į priekį. Šįkart jie tai padarė pirmo kėlinio viduryje, kai įspūdingu smūgiu į tolimą vartų kampą pasižymėjo Edgaras Baranauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 1:0. Visgi po pertraukos vengrai vėl pelnė du įvarčius ir su jų pagalba persvėrė rezultatą savo naudai.

REKLAMA

Tačiau lietuviai rankų nenuleido. Albertas Voskunovičius surengė gerą reidą kraštu, atliko perdavimą į baudos aikštelę, kur jį įvarčiu pavertė tas pats E. Baranauskas.

Mačo pabaigoje abi komandos sykiais rizikavo ir žaidė be vartininkų, tačiau vaisių tai neatnešė ir dvikova baigėsi kovingomis lygiosiomis 2:2.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Derendiajevas | lff.lt nuotr.
Du kartus pirmavusi Lietuvos futsal rinktinė nusileido vengrams (1)
Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.
Lietuvos futsal rinktinė susirems su vengrais
Dentinho | Elvio Žaldario nuotr.
Dentinho įvertino Europos čempionato burtus: „Svajojame iš grupės žengti tolyn“
Burtų traukimo ceremonija | Elvio Žaldario nuotr.
Kaune ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato burtai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų