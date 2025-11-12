 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Burba rinktinėje pakeitė „pradingusį“ Dolžnikovą

2025-11-12 14:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 14:48

Dar prieš du mėnesius Lietuvos Pirmoje lygoje žaidęs Motiejus Burba antradienį sulaukė didžiausio karjeroje įvertinimo – kvietimo į nacionalinę rinktinę. Joje saugas pakeis Artūrą Dolžnikovą, kuris rinktinėje.. nepasirodė.

Artūras Dolžnikovas ir Motiejus Burba | futbolas.lt fotomontažas

Dar prieš du mėnesius Lietuvos Pirmoje lygoje žaidęs Motiejus Burba antradienį sulaukė didžiausio karjeroje įvertinimo – kvietimo į nacionalinę rinktinę. Joje saugas pakeis Artūrą Dolžnikovą, kuris rinktinėje.. nepasirodė.

0

Savaitgalį raudoną kortelę Čekijoje užsidirbęs vienas talentingiausių šalies futbolininkų šį ketvirtadienį ir kitą pirmadienį turėjo padėti Lietuvos rinktinei rungtynėse prieš Izraelį ir Nyderlandus.

Susisiekti su pačiu futbolininku ir paklausti, kas jam nutiko – nepavyko. Sportas.lt žiniomis, to nepavyko padaryti ir rinktinės delegacijai.

