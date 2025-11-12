Orelikas ir Kačinas – ryškūs FIBA Europos taurėje

M.Kačinas per 28 minutes įmetė 15 taškų (5/6 dvit., 1/5 trit., 2/3 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 3 perdavimus, 2 sykius prasižengė ir rinko 21 naudingumo balą.
G.Orelikas per 35 minutes pelnė 18 taškų (1/2 dvit., 3/7 trit., 7/10 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 perdavimus, kartą prasižengė, du – klydo, perėmė kamuolį ir rinko 23 naudingumo balus.
„Lions“ gretose rezultatyviai žaidė ir 12 taškų įmetęs Jalenas Shawas, „Trefl“ 16 taškų pridėjo Mikolajus Witlinskis
