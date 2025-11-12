 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Orelikas ir Kačinas – ryškūs FIBA Europos taurėje

2025-11-12 22:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 22:44

FIBA Europos taurėje Mindaugo Kačino atstovaujama Sopoto „Trefl“ (4/1) komanda namie 98:78 (25:18, 26:21, 20:21, 27:18) sutriuškino Abšerono „Lions“ (1/4) su Gediminu Oreliku.

G.Orelikas pelnė 18 taškų (FIBA nuotr.)

0

M.Kačinas per 28 minutes įmetė 15 taškų (5/6 dvit., 1/5 trit., 2/3 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 3 perdavimus, 2 sykius prasižengė ir rinko 21 naudingumo balą.

G.Orelikas per 35 minutes pelnė 18 taškų (1/2 dvit., 3/7 trit., 7/10 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 perdavimus, kartą prasižengė, du – klydo, perėmė kamuolį ir rinko 23 naudingumo balus.

„Lions“ gretose rezultatyviai žaidė ir 12 taškų įmetęs Jalenas Shawas, „Trefl“ 16 taškų pridėjo Mikolajus Witlinskis

