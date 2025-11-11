 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos teisėjai vadovaus pasaulio čempionato atrankos dvikovai Kazachstane

2025-11-11 20:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 20:05

Šią savaitę tęsiasi kovos tarptautiniame rinktinių fronte, o jame išvysime ir Lietuvos teisėjus.

Donatas Rumšas | Organizatorių nuotr.

REKLAMA

0

Lietuvos teisėjų brigada pakviesta dirbti pasaulio čempionato atrankos rungtynėse. Lapkričio 15 dieną Kazachstane vyks J grupės rungtynės tarp Kazachstano ir Belgijos, o joms vadovaus Lietuvos teisėjai.

Pagrindinis teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, rezervinis teisėjas Robertas Valikonis bei AVAR teisėjas Donatas Šimėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynės Astanos stadione prasidės 16 valandą Lietuvos laiku. Kol kas belgai per šešerias rungtynes yra surinkę 14 taškų ir užimą pirmą vietą, kazachai per septynis mačus sukaupė septynis taškus ir yra penkti.

**********

Du lietuviai teisėjai dirbs ir Raudondvaryje vyksiančiame Europos vaikinų U19 čempionato atrankos turnyre. Jame lapkričio 12-18 dienomis žais Lietuvos, Latvijos, Anglijos ir Škotijos rinktinės, dvi iš jų pateks į kitą atrankos etapą. Iš Lietuvos teisėjų korpuso šiame turnyre darbuosis teisėjo asistentas Simas Kartočius bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas.

*********

Lapkričio 13 dieną Slovakijoje įvyks ir Europos vaikinų U21 čempionato atrankos rungtynės tarp Slovakijos ir Kazachstano futbolininkų. Jose irgi išvysime lietuvišką akcentą, mat teisėjų inspektoriumi čia bus Sergejus Slyva.

Jis vertins teisėjų iš Šiaurės Airijos darbą (pagrindinis teisėjas Ianas McNabbas).

Donatas Rumšas | Organizatorių nuotr.
Lietuvos teisėjai šią savaitę darbuosis Čempionų lygos bei Europos lygos rungtynėse

