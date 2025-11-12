 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Anwaras El Ghazi laimėjo bylą prieš „Mainz 05“ – dėl neteisėto atleidimo gaus 1,7 mln. eurų kompensaciją

2025-11-12 20:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 20:17

Anwaras El Ghazi laimėjo teismo bylą prieš „Mainz 05“, o klubas privalės sumokėti daugiau nei 1,7 mln. eurų kompensaciją dėl neteisėto sutarties nutraukimo.

Anwaras el Ghazi | Scanpix nuotr.

Anwaras El Ghazi laimėjo teismo bylą prieš „Mainz 05“, o klubas privalės sumokėti daugiau nei 1,7 mln. eurų kompensaciją dėl neteisėto sutarties nutraukimo.

REKLAMA
0

Vokietijos darbo teismas nurodė, kad futbolininko kontraktas buvo netinkamai nutrauktas po to, kai A. El Ghazi viešai pareiškė palaikymą palestiniečiams Izraelio ir Hamaso konflikte. Pradžioje „Mainz“ žaidėją suspendavo, o vėliau nutraukė sutartį, tačiau teisėjas nusprendė, kad tai buvo neteisėta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

29-erių metų futbolininkas nesigaili savo pareiškimų ir tvirtai laikosi savo pozicijos dėl žmogiškumo ir teisingumo principų.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis sako, kad nepatiria jokios gailesčio dėl savo sprendimo ir stovi už teisingumą iki paskutinės savo dienos“, – rašoma teismo sprendime.

Teismas įpareigojo „Mainz“ ne tik išmokėti A. El Ghazi prarastą algą ir premijas, tačiau ir jo algos skirtumą persikėlus į kitą komandą. Iš viso ši suma siekė 1,7 milijonus eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų