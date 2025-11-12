Anwaras El Ghazi laimėjo bylą prieš „Mainz 05“ – dėl neteisėto atleidimo gaus 1,7 mln. eurų kompensaciją

Vokietijos darbo teismas nurodė, kad futbolininko kontraktas buvo netinkamai nutrauktas po to, kai A. El Ghazi viešai pareiškė palaikymą palestiniečiams Izraelio ir Hamaso konflikte. Pradžioje „Mainz“ žaidėją suspendavo, o vėliau nutraukė sutartį, tačiau teisėjas nusprendė, kad tai buvo neteisėta.
29-erių metų futbolininkas nesigaili savo pareiškimų ir tvirtai laikosi savo pozicijos dėl žmogiškumo ir teisingumo principų.
„Jis sako, kad nepatiria jokios gailesčio dėl savo sprendimo ir stovi už teisingumą iki paskutinės savo dienos“, – rašoma teismo sprendime.
Teismas įpareigojo „Mainz“ ne tik išmokėti A. El Ghazi prarastą algą ir premijas, tačiau ir jo algos skirtumą persikėlus į kitą komandą. Iš viso ši suma siekė 1,7 milijonus eurų.
