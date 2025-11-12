„Barcelona“ stadiono rekonstrukcijos skandalas: milijoninės baudos, darbuotojų išnaudojimas ir nelegalus darbas „Camp Nou“ statybose

Ispanijos darbo inspekcija pažymi, kad tikrinimai buvo vykdomi paskutinį mėnesį ir per juos nustatyta, jog statybos aikštelėje dažnai viršijamas teisėtas darbo laikas, o dalis darbuotojų dirbo be jokių sutarčių ar teisėtų dokumentų.
Baudų suma gali augti, jeigu pažeidimai nebus ištaisomi per artimiausias savaites, o verslininkai, atsakingi už projektą, jau pradėjo kalbėtis su teisininkais, kaip apsaugoti savo interesus ir sumažinti baudų dydį. Valstybinės institucijos įspėja, kad tokios praktikos yra nepriimtinos ir pažeidžia tiek teisės aktus, tiek darbuotojų teises.
„Mes turime darbo kodeksą, kuris garantuoja sąžiningą atlyginimą ir tinkamą darbo laiką, o jų pažeidimai yra baudžiami griežtai“, – sakė darbo inspekcijos atstovas.
Nors „Barcelona“ projektą pradėjo siekdama modernizuoti ir pagerinti stadiono infrastruktūrą, dabar kyla klausimas dėl skaidrumo ir atsakomybės. Ekspertai pažymi, kad tokie pažeidimai, jei nebus išspręsti, gali stipriai pakenkti klubo reputacijai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, nes socialinės ir teisės normos turi būti daromos ne tik formaliai, bet ir reikšmingai.
Katalonijos institucijos žada imtis visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog darbuotojų teisės būtų gerbiamos ir pažeidėjai atsakytų pagal įstatymus. Tuo tarpu „Barcelona“ atsako, kad projektas yra svarbus ir kad jie remia griežtą darbo standartų laikymąsi bei skaidrumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!