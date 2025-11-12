Antonio Conte ateitis „Napoli“ klube pakibo ant plauko: vadovas atmeta gandus, tačiau komandoje auga įtampa

Po pralaimėjimų „Serie A“ ir Čempionų lygoje, „Napoli“ vietiniame fronte laikosi ketvirtoje vietoje, o komandoje pastebimi sunkumų ženklai, tarp kurių – traumų banga ir taktinių spragų ieškojimas. Antonio Conte pastaruoju metu viešai užsiminė apie galimą pasitraukimą, kas paskatino spėliones apie jo ateitį klube.
Tuo tarpu komandos savininkas Aurelio De Laurentiis socialiniuose tinkluose atmetė gandus apie A. Conte atsistatydinimą, vadindamas juos „pasakomis“ ir pabrėždamas savo pasitikėjimą treneriu. Visgi, teigiama, jog treneris ir komandos vadovybė turėjo susitikimą, kuriame aptarta jo ateitis klube.
Susitikimo tikslas – aiškiai suprasti abiejų pusių vizijas ir galimybes toliau dirbti kartu. Klubas ir treneris norėjo išsiaiškinti, kaip įveikti dabartines problemas ir ar įmanoma tęsti bendradarbiavimą siekiant iškovoti dar vieną titulą. Pagal „Opta“ skaičiavimus, „Napoli“ galimybės išlaikyti čempionų titulą siekia tik 10 proc., todėl šis susitikimas įgyja ypatingą reikšmę.
Taip pat šiandien pasirodė pranešimai, jog treneriu yra nepatenkinti ir kai kurie „Napoli“ žaidėjai, tarp kurių ir garsiausias komandos naujokas – Kevinas de Bruyne.
