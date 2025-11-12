 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Antonio Conte ateitis „Napoli“ klube pakibo ant plauko: vadovas atmeta gandus, tačiau komandoje auga įtampa

2025-11-12 19:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 19:28

Antonio Conte karjeros etapas „Napoli“ gali netrukus pasibaigti. Teigiama, jog klubas ir treneris jau abejoja dėl tolimesnio darbo kartu.

Antonio Conte | Scanpix nuotr.

Antonio Conte karjeros etapas „Napoli“ gali netrukus pasibaigti. Teigiama, jog klubas ir treneris jau abejoja dėl tolimesnio darbo kartu.

REKLAMA
0

Po pralaimėjimų „Serie A“ ir Čempionų lygoje, „Napoli“ vietiniame fronte laikosi ketvirtoje vietoje, o komandoje pastebimi sunkumų ženklai, tarp kurių – traumų banga ir taktinių spragų ieškojimas. Antonio Conte pastaruoju metu viešai užsiminė apie galimą pasitraukimą, kas paskatino spėliones apie jo ateitį klube.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu komandos savininkas Aurelio De Laurentiis socialiniuose tinkluose atmetė gandus apie A. Conte atsistatydinimą, vadindamas juos „pasakomis“ ir pabrėždamas savo pasitikėjimą treneriu. Visgi, teigiama, jog treneris ir komandos vadovybė turėjo susitikimą, kuriame aptarta jo ateitis klube.

REKLAMA
REKLAMA

Susitikimo tikslas – aiškiai suprasti abiejų pusių vizijas ir galimybes toliau dirbti kartu. Klubas ir treneris norėjo išsiaiškinti, kaip įveikti dabartines problemas ir ar įmanoma tęsti bendradarbiavimą siekiant iškovoti dar vieną titulą. Pagal „Opta“ skaičiavimus, „Napoli“ galimybės išlaikyti čempionų titulą siekia tik 10 proc., todėl šis susitikimas įgyja ypatingą reikšmę.

Taip pat šiandien pasirodė pranešimai, jog treneriu yra nepatenkinti ir kai kurie „Napoli“ žaidėjai, tarp kurių ir garsiausias komandos naujokas – Kevinas de Bruyne.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų