Latvijoje Girdvainis sezoną užbaigė, o Baravyko dar laukia išlikimo rungtynės

2025-11-09 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 15:30

Latvijos „Virsliga“ pirmenybėse sekmadienį buvo sužaistas paskutinis sezono turas. Jame Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Grobina“ klubas išsigelbėjo nuo tiesioginio iškritimo į žemesnę lygą, kadangi sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Auda“ klubu.

Rolandas Baravykas | Organizatorių nuotr.

0

Po šių lygiųjų „Grobina“ su 32 taškais liko priešpaskutinėje, devintoje vietoje ir vos tašku aplenkė paskutinėje pozicijoje likusius Rygos „Metta“ futbolininkus. Devinta vieta „Grobina“ klubui reiškia, kad jie turės žaisti pereinamąsias rungtynes dėl išlikimo Latvijos pirmenybėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Edvinas Girdvainis sužaidė visas paskutines sezono rungtynes, bet jo ginamas „Liepaja“ klubas išvykoje 0:3 pralaimėjo „Super Nova“ klubui, kuris ir aplenkė „Grobina“ ekipą bei užėmė aštuntą vietą. Tiesa, šis pralaimėjimas Liepojos klubui nieko nereiškė, nes jie ir taip su 61 tašku finišavo trečioje lygos vietoje.

Sekmadienį ryte antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka nebuvo registruotas, o jo klubas Tosu „Sagan“ išvykoje 1:3 nusileido „Toyama“ klubui.

Tuo metu Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė liko ant „Como“ komandos suolo, o jos ekipa išvykoje 4:2 nugalėjo „Ternana“ klubo merginas.

