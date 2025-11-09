Sedekerskis išsiskyrė „Baskonia“ nesėkmėje

T.Sedekerskis buvo naudingiausias savo komandoje – 14 balų. Puolėjas per 22 minutes pelnė 8 taškus (3/4 dvitaškiai, 0/2 tritaškiai, 2/2 baudos metimai), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas ir sykį pažeidė taisykles.
18 taškų pralaimėjusiems įmetė Kobi Simmonsas (6/8 tritaškiai), 15 – Timothe Luwawu-Cabarrot (4/11 tritaškiai), Markquisas Nowellas – 13 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 10 – Hamidou Diallo.
Nugalėtojams Jamesas Batemonas surinko 19 taškų, Calebas Agada – 18 (6 atk. kam.), Melvinas Ejimas pridėjo 17 (7 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!