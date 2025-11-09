 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sedekerskis išsiskyrė „Baskonia“ nesėkmėje

2025-11-09 15:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 15:17

Pralaimėjimą Ispanijos lygoje patyrė Vitorijos „Baskonia“ (3/3) ekipa, kuri išvykoje 80:86 (11:28, 17:21, 19:17, 33:20) nusileido Leridos „Hiopos“ (4/2) krepšininkams.

T.Sedekerskis surinko 14 balų

Pralaimėjimą Ispanijos lygoje patyrė Vitorijos „Baskonia" (3/3) ekipa, kuri išvykoje 80:86 (11:28, 17:21, 19:17, 33:20) nusileido Leridos „Hiopos" (4/2) krepšininkams.

0

T.Sedekerskis buvo naudingiausias savo komandoje – 14 balų. Puolėjas per 22 minutes pelnė 8 taškus (3/4 dvitaškiai, 0/2 tritaškiai, 2/2 baudos metimai), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas ir sykį pažeidė taisykles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

18 taškų pralaimėjusiems įmetė Kobi Simmonsas (6/8 tritaškiai), 15 – Timothe Luwawu-Cabarrot (4/11 tritaškiai), Markquisas Nowellas – 13 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 10 – Hamidou Diallo.

Nugalėtojams Jamesas Batemonas surinko 19 taškų, Calebas Agada – 18 (6 atk. kam.), Melvinas Ejimas pridėjo 17 (7 atk. kam.).

