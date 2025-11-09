Dimša buvo ryškiausias lietuviškame PAOK ir AEK susitikime

Tomo Dimšos atstovaujamas Salonikų PAOK (5/1) išvykoje 78:76 (18:23, 13:17, 27:14, 20:22) įveikė Atėnų AEK (4/2).
Rungtynėse jau kvepėjo pratęsimu, tačiau pergalę metimu su sirena išplėšė Stephenas Brownas.
Svariai prie triumfo prisidėjo T.Dimša – 33 minutės, 15 taškų (1/2 dvitaškių, 4/9 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 9 atkovotus ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas bei 20 naudingumo balų.
20 taškų nugalėtojams pelnė Benas Moore’as (10 atk. kam.), po 10 – Marvinas Jonesas, S.Brownas (0/5 tritaškių, 7 rez. perd.) ir Nikolaos Persidis (3/3 dvitaškių).
Tuo tarpu šeimininkams Lukas Lekavičius per 21 minutę pelnė 3 taškus (0/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių), atkovojo ir prarado po kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, kartą prasižengė bei surinko 4 naudingumo balus,
Mindaugo Kuzminsko skaičiai – 15 minučių, 7 taškai (1/3 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti ir prarastas kamuolys, blokas, 2 pražangos bei 6 naudingumo balai.
16 taškų Atėnų klubui surinko Robas Gray’us (3 klaidos, 3 per. kam.), 15 – Chrisas Silva (7 atk. kam., 3/7 dvitaškių), 13 – Frankas Bartley (5 rez. perd.), 10 – Dimitris Flionis.
AEK artimiausią mačą sužais FIBA Čempionų lygoje priimdami Rygos VEF iššūkį, PAOK FIBA Europos taurėje sutiks Vroclaveko „Anwil“.
