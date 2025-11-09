 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Evanso sugrįžimas po pusantrų metų: solidus pasirodymas prieš „Žalgirio“ vizitą Pirėjuje

2025-11-09 14:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 14:52

Graikijos pirmenybėse įvyko ilgai lauktas Keenano Evanso sugrįžimas ant parketo.

K.Evansas grįžo ant parketo

Graikijos pirmenybėse įvyko ilgai lauktas Keenano Evanso sugrįžimas ant parketo.

0

Pusantrų metų be krepšinio praleidęs gynėjas svariai prisidėjo prie Pirėjo „Olympiacos“ (6/0) namų pergalės prieš Kardicos „Iaponiki“ (2/3) – 102:82 (24:21, 31:18, 23:25, 24:18).

K.Evansas ant parketo žengė antrojo kėlinio pradžioje bei tribūnų buvo sutiktas ovacijomis. Jau pirmojoje atakoje jis pasižymėjo tritaškiu.

Dviženkliu skirtumu netrukus atsiplėšęs Pirėjo klubas visiškai kontroliavo rungtynių eigą iki finalinės sirenos.

K.Evansas ant parketo žengė po 533 dienų pertraukos ir per 19 minučių surinko 15 taškų (3/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas bei prarastas kamuolys, 5 rezultatyvūs perdavimai, pražanga be 21 naudingumo balas.

Amerikietis prie „Olympiacos“ prisijungė dar 2024-ųjų vasarą, bet komandoje debiutavo tik dabar. Visą praėjusį sezoną iš jo atėmė dar atstovaujant Kauno „Žalgiriui“ trūkę kelio raiščiai. Šį sezoną jis tikėjosi pradėti nuo pirmųjų rungtynių, bet debiutą atidėjo dar viena kelio trauma.

19 taškų Pirėjo klubui surinko Tyleris Dorsey (4/6 tritaškių), po 15 – Donta Hallas (6/7 dvitaškių, 4 atk. kam.), Alecas Petersas ir Evanas Fournier.

Svečiams 16 taškų sumetė Brandonas Jeffersonas (4 klaidos, 3/5 tritaškių), 14 – Damienas Jeffersonas (6 atk. kam., 6 rez. perd.), po 11 – Elas Ellisas ir Nikos Diplaros (5 rez. perd., 0/4 dvitaškių).

„Olympiacos“ pasitinka dvigubą Eurolygos savaitę – namie priims Kauno „Žalgirį“, o vėliau lankysis Milane.

