Pečiukevičius sužaidė geriausią sezono mačą Belgijoje

Lietuvio atstovaujami Mecheleno „Kangoeroes“ (6/0) išvykoje 93:76 (26:19. 21:18, 22:15, 24:24) pranoko Monso „Union“ (4/3).
A.Pečiukevičius kilo nuo suolo ir per 18 minučių surinko 15 taškų (5/7 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/4 baudų metimų), po 2 atkovotus ir prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas bei 15 naudingumo balų.
10,8 taško renkančiam 33-ejų gynėjui tai buvo geriausias sezono mačas.
22 taškus Mecheleno klubui sumetė Zaba Bangala (9 atk. kam., 10/12 dvitaškių), 21 – Leanderis Dedroogas (7 atk. kam., 5/6 tritaškių), 13 – Mojeedas Ewuosho (6 atk. kam.), 10 – Nickas Stampley (5 atk. kam., 2/6 tritaškių).
Šeimininkams 18 taškų atnešė Maksas Klanjščekas (7 atk. kam.), 16 – Malikas Whitakeris (6 atk. kam.), 14 – Lualas Diingas (12 atk. kam.), 11 – Sigfredo Casero-Ortizas.
„Kangoeroes“ artimiausią mačą sužais lygiai po savaitės, namie priimdami Leveno „Bears“ (2/5).
