ASVEL stipriu finišu Prancūzijos lygoje įveikė „Gravelines“

Eurolygos klubas išvykoje 83:62 (18:19, 18:15, 17:16, 30:12) nugalėjo Diunkerko „Gravelines“ (2/5).
Nors galutinis rezultatas to neatspindi, ASVEL dėl pergalės turėjo gerokai padirbėti. Lemiamą ketvirtį jie pasitiko pirmaudami vos vienu metimu (53:50) ir skirtumą išaugino tik mačo pabaigoje.
14 taškų nugalėtojams pelnė Mbaye Ndiaye (6/8 dvitaškių, 6 atk. kam.), 13 – Bastienas Vautier (8 atk. kam., 6/8 dvitaškių), 11 – Glynnas Watsonas (5 atk. kam., 1/6 tritaškių), po 10 – Zacas Seljaasas, Bodianas Massa (7 atk. kam.) ir Armelis Traore, 9 – Mehdy Ngouama.
Diunkerko ekipoje dviženklį rezultatyvumą pasiekė tik 16 taškų pelnęs suomis Edonas Maxhuni (3/6 tritaškių, 4 rez. perd.).
ASVEL dvigubą Eurolygos savaitę pradės Milane, o vėliau namie priims Belgrado „Partizan“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!