Huertaso šou vedė Giedraičio ekipą į pergalę

Lietuvio ekipa namie 101:97 (24:22, 28:26, 24:20, 25:29) pranoko San Pablo „Burgos“ (1/5).
R.Giedraitis per 16 minučių surinko 6 taškus (0/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį bei 5 naudingumo balus.
Fantastiškai Tenerifės klube pasirodė 42-ejų Marcelinho Huertas – 28 taškai (9/10 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 10/10 baudų metimų), 2 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 37 naudingumo balai.
14 taškų prie pergalės pridėjo Giorgis Shermadinis (6 atk. kam.), 12 – Thomasas Scrubbas (5 atk. kam., 3/3 dvitaškių), po 10 – Bruno Fitipaldo ir Joanas Sastre (4 rez. perd.).
Svečiams 24 taškus pelnė Jhiwanas Jacksonas (4/4 dvitaškių, 4 rez. perd.), 17 – Gonzalo Corbalanas (3/6 tritaškių), 14 – Raulis Neto, 13 – Jermaine’as Samuelsas.
Tenerifės klubas antradienį surengs lietuvių akistatą – R.Giedraitį FIBA Čempionų lygos mače lankys Bursos „Tofaš“ su Mareku Blaževičiumi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!