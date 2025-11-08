 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Huertaso šou vedė Giedraičio ekipą į pergalę

2025-11-08 23:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 23:29

Ispanijos pirmenybėse pergales ir toliau gausiai renka Tenerifės „La Laguna“ (5/1) su Roku Giedraičiu.

M.Huertas ir R.Giedraitis nuskynė rezultatyvią pergalę

Ispanijos pirmenybėse pergales ir toliau gausiai renka Tenerifės „La Laguna“ (5/1) su Roku Giedraičiu.

REKLAMA
0

Lietuvio ekipa namie 101:97 (24:22, 28:26, 24:20, 25:29) pranoko San Pablo „Burgos“ (1/5).

R.Giedraitis per 16 minučių surinko 6 taškus (0/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį bei 5 naudingumo balus.

Fantastiškai Tenerifės klube pasirodė 42-ejų Marcelinho Huertas – 28 taškai (9/10 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 10/10 baudų metimų), 2 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 37 naudingumo balai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

14 taškų prie pergalės pridėjo Giorgis Shermadinis (6 atk. kam.), 12 – Thomasas Scrubbas (5 atk. kam., 3/3 dvitaškių), po 10 – Bruno Fitipaldo ir Joanas Sastre (4 rez. perd.).

REKLAMA
REKLAMA

Svečiams 24 taškus pelnė Jhiwanas Jacksonas (4/4 dvitaškių, 4 rez. perd.), 17 – Gonzalo Corbalanas (3/6 tritaškių), 14 – Raulis Neto, 13 – Jermaine’as Samuelsas.

Tenerifės klubas antradienį surengs lietuvių akistatą – R.Giedraitį FIBA Čempionų lygos mače lankys Bursos „Tofaš“ su Mareku Blaževičiumi.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų