Motiejūnui nepavyko pasižymėti „Crvena Zvezda“ pergalėje

Serbijos klubas namie 95:79(19:24, 22:17, 33:17, 21:21) nugalėjo Podgoricos „Budučnost“ (4/2).
Lygi kova vyko du kėlinius (41:41), o po ilgosios pertraukos „Crvena Zvezda“ iškart truktelėjo į priekį dviženkliu skirtumu, kurio vėliau nepaleido.
Nugalėtojams Donatas Motiejūnas per 12 minučių taškų nepelnė (0/2 tritaškių), atkovojo 4 ir prarado kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, 2 kartus prasižengė bei liko be naudingumo balų.
17 taškų nugalėtojams pelnė Chima Moneke (7 atk. kam.), 16 – Yago dos Santosas (3/7 tritaškių), po 13 – Ognjenas Dobričius (5 atk. kam., 3/7 tritaškių) ir Nikola Kaliničius (4 atk. kam.).
Svečiams 19 taškų surinko Juwanas Morganas, 17 – Nikola Tanaskovičius (8 atk. kam.), 9 – Fletcheris Magee (7 rez. perd., 3/7 tritaškių).
„Budučnost“ kitame Europos ture lankys Chemnico „Niners“, tuo tarpu „Crvena Zvezda“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės Dubajuje, o vėliau namie priims Monako „AS Monaco“.
