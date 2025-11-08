 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Motiejūnui nepavyko pasižymėti „Crvena Zvezda“ pergalėje

2025-11-08 23:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 23:15

Adrijos lygoje užtikrintą pergalę prieš pajėgius varžovus iškovojo Belgrado „Crvena Zvezda“ (3/2).

D.Motiejūnas liko be naudingumo balų

0

Serbijos klubas namie 95:79(19:24, 22:17, 33:17, 21:21) nugalėjo Podgoricos „Budučnost“ (4/2).

Lygi kova vyko du kėlinius (41:41), o po ilgosios pertraukos „Crvena Zvezda“ iškart truktelėjo į priekį dviženkliu skirtumu, kurio vėliau nepaleido.

Nugalėtojams Donatas Motiejūnas per 12 minučių taškų nepelnė (0/2 tritaškių), atkovojo 4 ir prarado kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, 2 kartus prasižengė bei liko be naudingumo balų.

17 taškų nugalėtojams pelnė Chima Moneke (7 atk. kam.), 16 – Yago dos Santosas (3/7 tritaškių), po 13 – Ognjenas Dobričius (5 atk. kam., 3/7 tritaškių) ir Nikola Kaliničius (4 atk. kam.).

Svečiams 19 taškų surinko Juwanas Morganas, 17 – Nikola Tanaskovičius (8 atk. kam.), 9 – Fletcheris Magee (7 rez. perd., 3/7 tritaškių).

„Budučnost“ kitame Europos ture lankys Chemnico „Niners“, tuo tarpu „Crvena Zvezda“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės Dubajuje, o vėliau namie priims Monako „AS Monaco“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

