J.Furmanavičius sužaidė dar vieną blankų mačą Lenkijoje

Lietuvio atstovaujami Vloclaveko „Anwil“ (3/3) namie 90:81 (26:19, 24:20, 21:23, 19:19) nugalėjo Liublino „Start“ (2/4) klubą.
J.Furmanavičius per 12 minučių surinko 3 taškus (1/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), atkovojo kamuolį, gavo ir išprovokavo po pražangą bei finišavo su 3 naudingumo balais.
22 taškus lietuvio komandai sumetė Michalas Michalakas (3/4 tritaškių, 8 atk. kam.), 14 – A.J.Slaughteris, 12 – Elvaras Fridrikssonas (5 rez. perd., 5 klaidos).
Svečiams 18 taškų pelnė Elijah Hawkinsas (4/6 tritaškių, 5 klaidos), 16 – Tevinas Mackas (6 atk. kam.), 14 – Quincy Fordas (8 atk. kam.), 12 – Jordanas Wrightas (5 atk. kam., 4/12 metimų).
Kitą mačą „Anwil“ sužais FIBA Europos taurėje – trečiadienį laukia viešnagė pas Salonikų PAOK su Tomu Dimša.
