„Lietkabelio“ artimiausi varžovai Turkijos lygoje iškovojo triuškinamą pergalę

Europos taurės klubas namie 111:59 (35:16, 25:22, 25:12, 26:9) sumindė Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (1/6).
Sostinės ekipa dar pirmajame kėlinyje pabėgo toli į priekį ir atgal nesidairė. Stabiliai augęs skirtumas mačo pabaigoje perkopė net pusšimčio taškų ribą.
21 tašką nugalėtojams surinko Kyle’as Alexanderis (6 atk. kam.), 17 – Marko Simonovičius (3/3 tritaškių), 16 – Dogušas Ozdemiroglu (9 rez. perd., 5 klaidos), 15 – Jaleenas Smithas (3/4 tritaškių), 11 – Michaelas Devoe (6 rez. perd.).
Svečiams 19 taškų pelnė Cameronas Youngas (2/7 tritaškių), 11 – Charlesas Manningas (6 atk. kam.).
Ankaros klubas kitą savaitę lankysis Lietuvoje – trečiadienį turkų laukia Europos taurės išvykos mačos prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
