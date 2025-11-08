„Maccabi“ iškovojo penktą pergalę Izraelio pirmenybėse

Eurolygos klubas išvykoje 94:88 (24:24, 24:22, 24:15, 22:27) nugalėjo Netanijos „Elitzur“ (1/4).
19 taškų nugalėtojams surinko Jeffas Dowtinas (6/6 dvitaškių, 6 rez. perd.), 18 – Marcio Santosas (9 atk. kam.), 14 – Guras Lavy (4/5 dvitaškių), 9 – Oshae’us Brissettas.
Šeimininkams 26 taškus atnešė Otis Frazieras (6 atk. kam., 4/6 tritaškių), 17 – Shaqas Buchananas (7 rez. perd.), po 14 – Kahlielas Spearas (5/9 dvitaškių) ir Oras Cornelius (4 rez. perd., 2/6 tritaškių).
„Maccabi“ vietinėse pirmenybėse išlieka nesuklupę, bet kitame ture jų laukia rimčiausias išbandymas – derbis su Tel Avivo „Hapoel“ (4/0).
Tuo tarpu Eurolygoje dvigubą savaitę „Maccabi“ pradės Miunchene sutikdama Stambulo „Fenerbahče“, o vėliau Belgrade priims Vitorijos „Baskonia“.
