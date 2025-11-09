Žemaitis neišsiskyrė rezultatyvumu

Lietuvio komanda namie 82:93 (26:26, 22:30, 16:18, 18:19) neprilygo Trabzono „Trabzonspor“ (4/3).
K.Žemaitis per 26 minutes surinko 5 taškus (1/4 dvitaškių, 1/5 tritaškių), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, pražangą bei 2 naudingumo balus.
Gynėjas sužaidė sau įprastą minučių skaičių, bet nepasiekė 8,8 taško, 2,5 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo siekiančių vidurkių.
23 taškus lietuvio komandai surinko Judah Mintzas (6 atk. kam., 5 rez. perd.), 17 – Yigitas Onanas (10 atk. kam.), 16 – Isaiah Mobley (5 atk. kam.), 13 – Dayshonas Smithas (3/7 tritaškių).
Nugalėtojams 17 taškų pelnė Tony Tayloras (3/6 tritaškių), po 14 – Angelis Delgado (6 atk. kam.) ir Akwasi Yeboah (8 atk. kam., 3/5 tritaškių), 13 – Marcquise’as Reedas (5 atk. kam., 8 rez. perd.), po 10 – Tresas Tinkle’as ir Royce’as Hammas (8 atk. kam.).
Kitą savaitgalį „Glint“ lankys Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (1/6).
