 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Žemaitis neišsiskyrė rezultatyvumu

2025-11-09 14:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 14:17

Turkijos pirmenybėse nesėkmę patyrė Manisos „Glint“ (2/5) ekipa su Kristupu Žemaičiu.

K.Žemaičio metimai nesukrito

Turkijos pirmenybėse nesėkmę patyrė Manisos „Glint“ (2/5) ekipa su Kristupu Žemaičiu.

REKLAMA
0

Lietuvio komanda namie 82:93 (26:26, 22:30, 16:18, 18:19) neprilygo Trabzono „Trabzonspor“ (4/3).

K.Žemaitis per 26 minutes surinko 5 taškus (1/4 dvitaškių, 1/5 tritaškių), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, pražangą bei 2 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gynėjas sužaidė sau įprastą minučių skaičių, bet nepasiekė 8,8 taško, 2,5 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo siekiančių vidurkių.

REKLAMA
REKLAMA

23 taškus lietuvio komandai surinko Judah Mintzas (6 atk. kam., 5 rez. perd.), 17 – Yigitas Onanas (10 atk. kam.), 16 – Isaiah Mobley (5 atk. kam.), 13 – Dayshonas Smithas (3/7 tritaškių).

REKLAMA

Nugalėtojams 17 taškų pelnė Tony Tayloras (3/6 tritaškių), po 14 – Angelis Delgado (6 atk. kam.) ir Akwasi Yeboah (8 atk. kam., 3/5 tritaškių), 13 – Marcquise’as Reedas (5 atk. kam., 8 rez. perd.), po 10 – Tresas Tinkle’as ir Royce’as Hammas (8 atk. kam.).

Kitą savaitgalį „Glint“ lankys Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (1/6).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų