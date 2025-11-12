„Manchester United“ buvęs gynėjas Axelis Tuanzebe teisme reikalauja milijono svarų už netinkamą traumos gydymą

„Sky News“ išskirtinai praneša, kad A. Tuanzebė kaltina „United“ dėl ilgalaikės žalos, kylančios dėl nepakankamai skubaus ir tinkamo traumos gydymo jo karjeros metu.
27 metų gynėjas reikalauja, kad klubas prisiimtų atsakomybę už jo traumos valdymo klaidas, kurios lemia, jog jis negalėjo pilnai realizuoti savo potencialo ir patyrė ilgalaikių pasekmių. Ieškinyje pabrėžiama, jog trauma buvo rimta, o tinkamo gydymo ir reabilitacijos nebuvimas smarkiai paveikė futbolininko karjerą ir jis tikisi gauti ne mažesnį kaip milijono dydžio atlyginimą už patirtą žalą.
2020-2022 m. žaidėjas susidūrė su stuburo problemomis, o kartais skausmas būdavo toks didelis, jog jis negalėdavo net vaikščioti. Visgi, „United“ daktarai ne tik nesuteikdavo žaidėjui reikalingo poilsio, tačiau ir neskyrė jokio gydymo teigdami, jog jis gali žaisti toliau.
Futbolininko problemos rimtumas išryškėjo, kai jis buvo nusiųstas į „Napoli“, o per medicininę patikrą italai pamatė, jog žaidėjas negali rungtyniauti ir galiausiai jį sugrąžino į „United“. Visgi, sugrįžus į Angliją jam ir vėl nebuvo suteiktas gydymas ir daktarai A. Tuanzebei liepė žaisti toliau. „Sky News“ pažymi, kad teisinis procesas vis dar yra pradžioje, tačiau tai yra vienas iš rimčiausių susidūrimų tarp futbolininkų ir klubų dėl medicininės priežiūros kokybės Anglijos „Premier“ lygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!