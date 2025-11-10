 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Italijos rinktinės treneris atskleidė – „Liverpool“ žvaigždė F. Chiesa dar kartą atsisakė žaisti nacionalinėje komandoje

2025-11-10 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 18:49

Italijos rinktinės vyriausiasis treneris Gennaro Gattuso pripažino, kad Federico Chiesa vėl atsisakė prisijungti prie nacionalinės komandos stovyklos.

Federico Chiesa | Scanpix nuotr.

Italijos rinktinės vyriausiasis treneris Gennaro Gattuso pripažino, kad Federico Chiesa vėl atsisakė prisijungti prie nacionalinės komandos stovyklos.

REKLAMA
0

„Dažnai su juo bendrauju. Turime gerbti kiekvieno sprendimus ir problemas. Mes gerai žinome, ką tarpusavyje kalbamės, ir privalau gerbti tai, ką žaidėjas man sako. Negaliu nieko daugiau pridurti“, – spaudos konferencijoje teigė G. Gattuso.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Treneris atskleidė, kad tokia situacija kartojasi jau ne vieną kartą.

„Taip, jau ketvirtą ar penktą kartą turiu aiškinti šią situaciją“, – patvirtino G. Gattuso.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, sprendimas nepriklauso nuo trenerių štabo – tai yra paties F. Chiesos apsisprendimas, kurį strategas gerbia ir nekomentuoja išsamiau.

REKLAMA

F. Chiesa pastarąjį kartą apsivilko Italijos rinktinės marškinėlius 2024 m. Europos čempionate. Nors puolėjas šį sezoną yra geros sportinės formos ir „Liverpool“ gretose jau pelnė du įvarčius ir atliko tris rezultatyvius perdavimus, į nacionalinę komandą jis grįžti nepanoro.

Nepaisant to, „Liverpool“ sirgaliai rugsėjį išrinko F. Chiesą geriausiu mėnesio žaidėju, tačiau Italijos rinktinėje jis nežaidė jau daugiau nei metus. Italijos spauda primena, kad toks F. Chiesos sprendimas gali būti susijęs su praeityje patirtomis traumomis ir noru visiškai atsigauti klubiniame sezone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų