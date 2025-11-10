Italijos rinktinės treneris atskleidė – „Liverpool“ žvaigždė F. Chiesa dar kartą atsisakė žaisti nacionalinėje komandoje

„Dažnai su juo bendrauju. Turime gerbti kiekvieno sprendimus ir problemas. Mes gerai žinome, ką tarpusavyje kalbamės, ir privalau gerbti tai, ką žaidėjas man sako. Negaliu nieko daugiau pridurti“, – spaudos konferencijoje teigė G. Gattuso.
Treneris atskleidė, kad tokia situacija kartojasi jau ne vieną kartą.
„Taip, jau ketvirtą ar penktą kartą turiu aiškinti šią situaciją“, – patvirtino G. Gattuso.
Anot jo, sprendimas nepriklauso nuo trenerių štabo – tai yra paties F. Chiesos apsisprendimas, kurį strategas gerbia ir nekomentuoja išsamiau.
F. Chiesa pastarąjį kartą apsivilko Italijos rinktinės marškinėlius 2024 m. Europos čempionate. Nors puolėjas šį sezoną yra geros sportinės formos ir „Liverpool“ gretose jau pelnė du įvarčius ir atliko tris rezultatyvius perdavimus, į nacionalinę komandą jis grįžti nepanoro.
Nepaisant to, „Liverpool“ sirgaliai rugsėjį išrinko F. Chiesą geriausiu mėnesio žaidėju, tačiau Italijos rinktinėje jis nežaidė jau daugiau nei metus. Italijos spauda primena, kad toks F. Chiesos sprendimas gali būti susijęs su praeityje patirtomis traumomis ir noru visiškai atsigauti klubiniame sezone.
