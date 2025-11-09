Fernandezas pripažino, jog jau keturis mėnesius žaidžia su skausmais

„Negalėsiu žaisti Argentinos rinktinėje. Kalbėjausi su medicinos komanda, turiu problemų su keliu pastaruosius 4 mėnesius. Atvykau su kaulų edema, kuri pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais pablogėjo, nes žaidėme daug rungtynių.
Kartu su trenerių štabu nusprendėme, jog turiu pailsėti. Manau, kad svarbiausia yra artėjanti sezono pabaiga, todėl gera priimti šį sprendimą kartu, visada gerbiant gydytojus ir viską aplink“, – pripažino argentinietis.
Argentinos rinktinė artimiausias rungtynes žais lapkričio 14-ąją dieną, kai draugiškose rungtynėse susitiks su Angolos futbolininkais.
