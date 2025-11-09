 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Fernandezas pripažino, jog jau keturis mėnesius žaidžia su skausmais

2025-11-09 11:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 11:47

Enzo Fernandezas po Anglijos „Premier“ lygoje su Londono „Chelsea“ iškovotos pergalės atskleidė, jog praleis artėjančias Argentinos rinktinės rungtynes, o šis sprendimas buvo priimtas po keturis mėnesius trunkančių skausmų.

Enzo Fernandezas | Scanpix nuotr.

Enzo Fernandezas po Anglijos „Premier" lygoje su Londono „Chelsea" iškovotos pergalės atskleidė, jog praleis artėjančias Argentinos rinktinės rungtynes, o šis sprendimas buvo priimtas po keturis mėnesius trunkančių skausmų.

0

„Negalėsiu žaisti Argentinos rinktinėje. Kalbėjausi su medicinos komanda, turiu problemų su keliu pastaruosius 4 mėnesius. Atvykau su kaulų edema, kuri pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais pablogėjo, nes žaidėme daug rungtynių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu su trenerių štabu nusprendėme, jog turiu pailsėti. Manau, kad svarbiausia yra artėjanti sezono pabaiga, todėl gera priimti šį sprendimą kartu, visada gerbiant gydytojus ir viską aplink“, – pripažino argentinietis.

Argentinos rinktinė artimiausias rungtynes žais lapkričio 14-ąją dieną, kai draugiškose rungtynėse susitiks su Angolos futbolininkais.

